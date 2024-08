- L'Autorité de contrôle de la Rhénanie du Nord-Westphalie demande: une allocation financière aux auditeurs

La Direction financière de Rhénanie-du-Nord-Westphalie met en garde : malgré quatre années de mise en œuvre de la mesure de contrôle de la dette, la dette de l'État a atteint un niveau record de 164,4 milliards d'euros, grâce à des prêts d'urgence. "Cette dette nuit financièrement à la Rhénanie-du-Nord-Westphalie", a prévenu Brigitte Mandt, présidente de la Direction financière, lors de la présentation du rapport annuel.

Un dépaysement incontrôlé conduit à un sous-dépensé structurel dans le budget. Les coûts de remboursement des prêts contractés entre 2020 et 2023 consommeront des fonds substantiels du budget pendant plusieurs décennies, a souligné Mandt. De plus, les recettes fiscales ne augmentent pas au même rythme que par le passé et sont largement en deçà des prévisions. L'objectif devrait être de couvrir constamment les dépenses avec les revenus courants.

Corrigé pour l'impact des urgences, les dépenses en 2023 s'élevaient à 95,8 milliards d'euros, en augmentation de 22,3 % par rapport à 2019. Plus de 63 % de cette croissance peut être attribuée à la catégorie de dépenses majeure des paiements de transfert consommatoire. D'ici la fin de 2023, l'État avait également constitué une réserve de remboursement de prêts d'urgence d'environ 20,8 milliards d'euros.

La dette par habitant n'a augmenté que marginalement

Bien que la dette par habitant reste très élevée par rapport à la plupart des autres États fédéraux, elle n'a augmenté que de 8 euros pour atteindre 9 070 euros en 2023 par rapport à l'année précédente. La part de la dette dans le PIB de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie a même diminué : de 22 % en 2020 à 19,6 % en 2023.

Selon les prévisions fiscales de 2024, les recettes fiscales manqueront de 1,2 milliard d'euros au budget cette année et de 3,7 milliards d'euros pour les années 2025 à 2028.

Par conséquent, les dépenses doivent être réduites de manière durable. Chaque tâche et chaque dépense de l'État doit être examinée. Seule une balance structurelle du budget permettra de créer de la marge de manœuvre. De plus, les vérificateurs ont trouvé divers cas d'utilisation contestable des fonds fiscaux.

En outre, il y avait un écart de 820 000 euros dans les registres. Les registres ne correspondaient pas au statement budgétaire de cette somme. Cependant, il a été clarifié qu'il ne s'agissait pas d'un déficit, mais que 194 000 euros de dépenses avaient été sous-estimées, tandis que 625 000 euros de dépenses avaient été surestimées. En réalité, il y avait 431 000 euros de plus dans la trésorerie que déclaré.

Programme de financement des installations sportives modernes

NRW.BANK a été chargé de la gestion administrative du programme de financement des installations sportives modernes de 2022 d'une valeur de 300 millions d'euros. Pour cela, l'État a payé à la banque environ 2,6 millions d'euros en 2021. Cependant, les coûts pour le personnel de l'État ont atteint seulement environ 1,6 million d'euros.

De plus, la banque de financement de l'État n'a pas toujours rempli correctement ses tâches assignées, mais a plutôt ignoré les lignes directrices de l'État. Des subventions totalisant 6,3 millions d'euros ont été accordées au-delà des mesures appliquées et approuvées, violant les droits budgétaires du parlement.

Le ministère de l'Intérieur de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie a poursuivi la construction de douze centres de formation de la police régionale malgré des signes précoces qu'ils ne seraient pas pleinement utilisés. La Direction financière avait suggéré à plusieurs reprises une revue de l'utilisation. La construction de tous les douze centres était contraire aux principes d'économie et de thrift.

Preuve

Seulement trois des dix-neuf parquets publics de l'État ont une compréhension complète de leur preuve, selon les vérificateurs. L'acquisition, l'utilisation et l'élimination des preuves pourraient être considérablement plus économiques.

Théâtre

Les coûts de rénovation du théâtre de Düsseldorf ont augmenté de 6,5 millions à 21,5 millions d'euros, soit plus de triplement. L'État a fourni plus de dix millions d'euros de financement. Cependant, l'estimation des coûts et la planification du projet étaient moins que satisfaisantes. De plus, le gouvernement régional a échoué à évaluer les conditions pour les subventions.

Construction routière

L'autorité de construction routière de Rhénanie-du-Nord-Westphalie n'a pas respecté le cadre des coûts, des performances et des délais dans de nombreux projets de construction routière. Les montants contractuels initiaux ont été dépassés dans 83 % des environ 300 contrats de construction examinés, entraînant des coûts supplémentaires de 101 millions d'euros, correspondant à une augmentation moyenne d'environ 30 %. Les spécifications de performance étaient souvent inexactes et incomplètes. Les délais de construction convenus avec les entreprises de construction ont été dépassés dans 73 % des cas examinés.

Le secteur financier de Rhénanie-du-Nord-Westphalie suit de près la situation fiscale de l'État. La situation budgétaire de l'État est sous pression en raison de niveaux de dette élevés, avec une grande partie d'entre eux allouée aux remboursements de prêts.

La réduction des dépenses inutiles est un point focal pour améliorer la situation financière de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans le secteur financier. Cela comprend l'examen de chaque tâche et de chaque dépense de l'État pour assurer un budget équilibré.

