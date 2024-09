Le domaine de la fabrication et de la vente d'armes est en discussion ici. - L'autorité chargée de l'autorisation a approuvé la société responsable de la construction de la frégate.

L'autorité allemande de la concurrence a donné son feu vert à un partenariat entre Thyssenkrupp Marine Systems GmbH (TKMS) et NVL B.V. & Co. KG, filiale de Lürssen. Selon l'autorité, il n'y a pas de préoccupations concernant la concurrence liées à cette collaboration. Le partenariat vise à soumettre conjointement des propositions et à exécuter le projet naval Fregatte 127 pour la marine allemande.

La Fregatte 127 est destinée à remplacer et améliorer les capacités de la classe Fregatten F124 existante. L'objectif est de construire et de concevoir cinq frégates, avec la possibilité d'ajouter un sixième navire. Le contrat devrait être attribué mi-2025. Les deux entreprises ont déjà travaillé ensemble, notamment sur la création de la classe Fregatten F125.

Selon Andreas Mundt, président de l'autorité allemande de la concurrence, les partenariats dans la construction navale sont une occurrence fréquente et économiquement nécessaire. "La complexité et l'ampleur de tels projets nécessitent souvent la pooling des ressources et de l'expertise pour répondre aux exigences strictes des appels d'offres."

Ce partenariat entre TKMS et la filiale de Lürssen contribuera de manière significative à l'industrie de la construction navale, car elles collaboreront à la construction des navires Fregatte 127. Le partenariat vise à exploiter les forces des deux entreprises pour livrer des navires de haute qualité qui répondront aux exigences de la marine allemande.

