L'autorité administrative prévoit de défendre l'utilisation des voitures électriques comme véhicules de service.

Le gouvernement fédéral prévoit de relancer les ventes de véhicules électriques en offrant des incitations spécifiques aux entreprises en raison d'une baisse de la demande suite à l'arrêt des subventions gouvernementales. Cette initiative, baptisée "Initiative de croissance", comprend l'introduction de déductions fiscales accrues pour les voitures électriques utilisées comme véhicules d'entreprise. Selon le projet de loi, l'objectif principal du gouvernement fédéral est de faire significativement progresser l'électromobilité en Allemagne. Ils estiment que des mesures fiscales importantes sont nécessaires pour atteindre cet objectif.

Le marché des véhicules électriques a connu une forte baisse après l'arrêt des subventions gouvernementales. La prime à la transition écologique, une incitation populaire, a été brutalement supprimée en décembre en raison de contraintes budgétaires. Les discussions budgétaires de juillet ont abouti à un accord sur l'"Initiative de croissance", qui comprend des incitations fiscales pour les voitures électriques utilisées par les entreprises.

Plus précisément, le plan prévoit l'introduction d'une dépréciation fiscale spéciale pour les nouveaux véhicules électriques et à zéro émission, effective à partir du 1er juillet 2024. De plus, la limite du prix de liste brut des véhicules électriques dans la fiscalité des entreprises, actuellement fixée à 70 000 euros, sera portée à 95 000 euros.

Le ministre de l'Économie, Robert Habeck, s'attend à une augmentation de la demande de véhicules électriques grâce à cette initiative. Il a qualifié cela de "stimulus de la demande". Les voitures d'entreprise sont particulièrement importantes pour le marché de l'occasion, car elles sont généralement gardées pendant une période relativement courte.

Le projet de loi suggère également que les nouvelles mesures fourniront des "incitations fiscales claires" qui aideront spécifiquement à l'extension du marché de l'électromobilité dans le secteur des entreprises. Cette réglementation ne s'appliquera qu'aux nouveaux véhicules électriques acquis. L'introduction est prévue pour être temporaire, de juillet 2024 à décembre 2028, dans le but de promouvoir des décisions d'investissement rapides.

Selon le projet de loi, les pertes fiscales attendues pour 2024 sont minimales. En 2025, les pertes fiscales estimées s'élèvent à 480 millions d'euros, et à 540 millions d'euros d'ici 2028.

Le retrait des subventions gouvernementales a entraîné une baisse des ventes de véhicules électriques, affectant l'économie. L'"Initiative de croissance" du gouvernement fédéral vise à relancer le marché en offrant des déductions fiscales accrues pour les véhicules électriques d'entreprise, ce qui pourrait stimuler la demande et booster l'économie.

Lire aussi: