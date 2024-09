L'autorité administrative nie les affirmations de Trump concernant les défis dans le domaine des énergies renouvelables.

During un débat télévisé avec la candidate démocrate Kamala Harris, le républicain Trump a mis en garde contre l'abandon des combustibles fossiles. Dans son discours de clôture, il a affirmé : "L'Allemagne a essayé, et un an plus tard, ils construisaient à nouveau des centrales conventionnelles."

Contestant cette affirmation, un représentant du ministère fédéral de l'Économie à Berlin a déclaré : "De nombreux faits contredisent cette affirmation." Le ministère des Affaires étrangères a fait écho à cette opinion en publiant sur son compte X en anglais : "Quelle que soit l'opinion personnelle : le système énergétique allemand fonctionne, avec plus de la moitié de son énergie provenant de sources renouvelables." Contrairement à ce que Trump a suggéré, les centrales à charbon et nucléaires ne sont pas en train de renaître mais plutôt de être délaissées.

Malgré l'affirmation de Trump lors du débat, de nombreux officiels en Allemagne, tels que le ministère fédéral de l'Économie et le ministère des Affaires étrangères, ont démenti ses allégations concernant le retour en force des centrales conventionnelles. Les républicains, menés par Trump, peuvent avoir des opinions différentes, mais les données montrent clairement que l'Allemagne investit lourdement dans les sources d'énergie renouvelable.

