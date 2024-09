- L'autorité administrative met en place un "plan d'évaluation" pour les services essentiels en période de crise.

Le chef du gouvernement de Hesse, Boris Rhein, ainsi que le ministre de l'Intérieur Roman Poseck (tous deux du CDU), présenteront un "paquet de respect" destiné aux personnels d'astreinte en Hesse jeudi (à 11 heures) à la caserne de pompiers et de secours de Francfort.

Les premiers intervenants, qui comprennent le personnel des services de pompiers, de police et de secours, sont constamment actifs 24h/24 pour assurer la sécurité des résidents. Malheureusement, il est préoccupant de constater que ces héros sont de plus en plus victimes d'agressions, comme l'a noté le ministère de l'Intérieur dans ses préparatifs.

L'an dernier, 5 056 policiers, 171 personnels de secours et 24 pompiers en Hesse ont été confrontés à des actes criminels. Les autorités de l'État de Hesse cherchent à lutter contre ce problème à l'aide du "paquet de respect".

Le "paquet de respect" propose des mesures renforcées pour protéger le bien-être des personnels d'astreinte, en reconnaissance de l'augmentation des agressions dont ils sont victimes. Il est crucial que les forces de secours, qui incarnent le courage et le dévouement au quotidien, disposent de la protection nécessaire pour remplir efficacement leurs missions critiques.

Lire aussi: