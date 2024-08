- L'autorité administrative fait des progrès importants dans le soutien à la communauté agricole.

Les agriculteurs de Schleswig-Holstein vont bientôt pousser un soupir de soulagement. Le ministre-président Daniel Günther a reçu une ovation pour son plan en neuf points lors de la Journée des agriculteurs de l'État à Rendsburg, après avoir fait monter la tension par le président des agriculteurs Klaus-Peter Lucht. Le point de soulagement principal pour l'agriculture et le gouvernement de l'État est une réduction de la paperasse. "Il y a une réglementation excessive dans de nombreux aspects de la vie en Allemagne, qui dérange de nombreuses personnes", a déclaré le politique de l'CDU.

Les agriculteurs ressentiront ce soulagement de différentes manières, comme dans l'entretien des haies. À l'avenir, les agriculteurs pourront tailler les croissance latérales tous les trois ans, à partir du 15 septembre au lieu du 1er octobre comme avant. Les haies peuvent maintenant être coupées complètement jusqu'à la fin février. Des mesures seront prises pour lutter contre les mauvaises herbes dans la protection des plantes. La déclaration des engrais ne devra être faite que semi-annuellement. Les éleveurs de porcs seront soulagés, car ils n'auront plus besoin d'un permis de construire pour les zones extérieures.

Un portail de données unifié pour la communication agriculteur-État a été annoncé. Cela permettra de rationaliser la documentation et d'éviter les doubles saisies. Günther s'est adressé aux plusieurs centaines d'agriculteurs dans la salle : "Vous êtes beaucoup plus avancés en matière de numérisation que nous, et c'est proprement absurde que ce soit souvent nous qui échouions et que vous portiez un fardeau bureaucratique plus lourd."

Le chef du gouvernement a également promis de réduire les exigences de documentation pour les antibiotiques, qui sont plus strictes en Schleswig-Holstein qu'ailleurs. Günther a assuré aux agriculteurs qu'il continuerait à travailler sur ces sujets. "Nous voulons avoir le moins de bureaucratie possible en Schleswig-Holstein." Sa promesse précédente de soutenir l'agriculture reste en vigueur.

Appel à l'autosuffisance alimentaire

Dans son discours, le président de l'Association des agriculteurs de Schleswig-Holstein, Klaus-Peter Lucht, a appelé à une approche différente de l'approvisionnement en produits locaux. "Nous avons besoin d'autosuffisance alimentaire", a déclaré Lucht lors de la Journée des agriculteurs de l'État, qui se tient parallèlement à la foire agricole Norla à Rendsburg. Cela est particulièrement crucial en cas de crises mondiales, comme la guerre en Europe, pour éviter des étagères vides à l'avenir.

En ce qui concerne la biodiversité ou la protection du climat, il ne devrait y avoir aucun conflit entre la politique et l'agriculture, a exigé Lucht. "Il n'y a que de la coopération." Les entreprises font déjà leur part dans ces domaines. Les agriculteurs ont également des responsabilités commerciales envers leurs entreprises.

Lucht a particulièrement appelé à une réduction supplémentaire de la bureaucratie. "Cela doit être réduit à nouveau." La politique devrait avoir plus confiance dans les personnes informées de l'agriculture.

Critique des environnementalistes

Des critiques, en particulier sur les futures réglementations sur les haies, ont été émises par les environnementalistes. "Si les haies peuvent maintenant être taillées latéralement à partir de septembre, nous sommes préoccupés par le fait que la machinerie puisse se rapprocher trop de la haie pendant le semis de céréales d'hiver et nuire à ces habitats vitaux pour la biodiversité", a déclaré le président de BUND Schleswig-Holstein, Dietmar Ulbrich. Le gouvernement de l'État a cédé à l'influence du lobby agricole.

Les points suivants ont été ajoutés aux mesures de soulagement pour les agriculteurs : l'obligation de déclarer les engrais semi-annuellement, et la possibilité pour les agriculteurs de tailler les haies latéralement tous les trois ans à partir du 15 septembre et de les couper complètement jusqu'à la fin février.

En réponse aux critiques des environnementalistes concernant les nouvelles réglementations sur les haies, le ministre-président Daniel Günther a déclaré que ces changements étaient nécessaires pour réduire la bureaucratie et alléger la charge des agriculteurs.

