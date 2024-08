L'autorité administrative distribue presque toutes ses réserves de vaccins Mpox au continent africain.

Allemagne s'apprête à offrir environ 100 000 doses du vaccin contre le Mpox de ses propres stocks aux pays les plus touchés par la maladie, principalement en Afrique. Le porte-parole du gouvernement, Steffen Hebestreit, a annoncé cette information à Berlin lundi, précisant que ces doses seront disponibles prochainement des réserves de la Bundeswehr. Le principal objectif est de renforcer les efforts de collaboration à l'échelle mondiale pour endiguer l'épidémie de Mpox sur le continent africain.

Actuellement, l'Allemagne détient environ 118 000 doses du vaccin, sans projet défini pour en commander plus pour l'instant.

Le nombre de cas et de décès liés au Mpox en Afrique a augmenté depuis juillet. Des épidémies ont été signalées en République démocratique du Congo, au Burundi, au Kenya, au Rwanda et en Ouganda. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré l'épidémie de la variante plus virulente 1b une urgence de santé publique de portée internationale.

En plus d'envoyer des doses, des pays comme la République démocratique du Congo (RDC) devraient également recevoir un soutien supplémentaire, selon Hebestreit. L'OMS recevra une aide financière pour gérer le Mpox via le fonds d'urgence de l'organisation. De plus, le gouvernement fédéral allemand travaillera avec ses partenaires africains via l'alliance du vaccin Gavi et aidera à la logistique et à la distribution.

Dans l'intervalle, le ministère de la Coopération économique et du développement transférera rapidement un laboratoire mobile en République démocratique du Congo, comme annoncé par Hebestreit. Le gouvernement fédéral prépare également l'envoi d'une équipe d'experts de réponse rapide en République démocratique du Congo. Les objectifs à long terme comprennent également le soutien de l'Union africaine (UA) dans le développement de capacités de production de vaccins locaux.

L'Union européenne pourrait potentiellement se joindre à l'Allemagne pour fournir une aide, comme Hebestreit a suggéré de collaborer avec l'alliance du vaccin Gavi, qui fait partie de la stratégie de santé mondiale de l'UE. De plus, renforcer la capacité de l'Union africaine (UA) à produire des vaccins localement serait bénéfique, conformément à l'engagement de l'Union européenne en matière de coopération en matière de santé mondiale.

