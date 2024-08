L'autorité administrative demande la responsabilité des dirigeants de Thyssenkrupp.

Le ministre de l'Économie du gouvernement, Robert Habeck (Les Verts), avait précédemment exprimé ses préoccupations. Il a déclaré au 'Rheinische Post' à Düsseldorf que la situation chez Thyssenkrupp était extraordinairement tendue de tous côtés, déclarant : "Ce n'est pas une bonne situation."

Un jeudi soir, après une réunion du conseil de surveillance de Thyssenkrupp Steel, à la fois le président et la direction de la filiale ont annoncé leur départ. Le président du conseil de surveillance, Sigmar Gabriel, a accusé Miguel López, PDG de la société mère, de mener une "attaque sans précédent" contre la direction de la branche de l'acier ces dernières semaines.

López a critiqué publiquement la direction de la branche de l'acier, Bernhard Osburg, affirmant qu'il a besoin de "définir finalement un plan d'affaires durable, solide et financièrement viable pour le réalignement". Thyssenkrupp poursuit le démantèlement de la filiale de l'acier en difficulté. Osburg et Gabriel étaient censés piloter et guider ce projet.

Entre-temps, 20 % de la filiale de l'acier a été vendu à EPCG, une société принадлежащая au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Une autre partie de 30 % est prévue pour être transférée à EPCG. Il y a un désaccord significatif quant au montant d'argent que la division devrait encore recevoir de la société mère. Les représentants des syndicats ont mis en garde contre les licenciements possibles en raison de la restructuration à venir depuis plusieurs mois.

Osburg, ainsi que d'autres membres du conseil d'administration de la division, Markus Grolms et Heike Denecke-Arnold, ont démissionné jeudi. Thyssenkrupp Steel a annoncé que les membres restants du conseil d'administration, Dennis Grimm et Philipp Conze, continueraient de gérer l'entreprise. "Le remplacement des postes vacants sera géré dans un processus organisé à court terme", a déclaré la société.

Ali Güzel, président du conseil d'entreprise de Thyssenkrupp Steel à Duisburg, a critiqué López. "C'est la direction d'Essen qui nous a mis dans ce pétrin", a-t-il déclaré à WDR. Avec Osburg, Grolms et Denecke-Arnold, López a "éliminé" trois experts qui avaient élaboré un plan solide pour l'avenir indépendant de la branche de l'acier.

Le président du conseil de surveillance, Gabriel, a fait référence à une "violation grave de la confiance" et a également accusé Siegfried Russwurm, président du conseil de surveillance de la société mère. Il a affirmé avoir bien travaillé avec la direction de l'acier, mais il semble que la vision d'une branche de l'acier indépendante et réussie ne soit plus poursuivie à Essen. "Il n'est plus possible d'agir en tant que membres du conseil de surveillance de manière responsable dans ces circonstances."

L'État a accordé à Thyssenkrupp Steel deux milliards d'euros pour la transition vers l'acier vert, mais la société doit remplir ses obligations en retour, a déclaré un représentant du ministère de l'Économie. La société doit "contribuer à ce que la transformation réussisse et que la production d'acier à l'avenir soit assurée à l'emplacement économique allemand", a déclaré Habeck.

En réponse à la critique de Miguel López de la direction de la branche de l'acier, Sigmar Gabriel, président du conseil de surveillance, a accusé

Lire aussi: