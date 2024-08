L'autorité administrative continue de fournir une assistance militaire à l'Ukraine.

Selon des rumeurs, Berlin envisagerait de limiter l'aide militaire à l'Ukraine. Le porte-parole du gouvernement, Büchner, a démenti ces allégations et affirmé que l'aide se poursuivra tant que nécessaire. Il a également mentionné que l'aide aura une portée plus globale à partir de 2025. Une autre allégation, qualifiée de "notoire" par Büchner, a également été réfutée.

Le porte-parole du gouvernement Wolfgang Büchner à Berlin a nié les allégations selon lesquelles l'aide militaire à l'Ukraine devrait être réduite ou limitée en raison de contraintes financières. Il a assuré que l'aide se poursuivra tant qu'elle sera nécessaire. Ces allégations proviennent d'un article de presse suggérant qu'il n'y aura pas de fonds supplémentaires pour l'aide au-delà des 4 milliards d'euros déjà alloués à partir de l'année prochaine.

Le "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS) a rapporté dimanche qu'il n'y aurait plus de financement pour l'Ukraine à partir de maintenant. Ils ont déclaré que si les livraisons déjà approuvées se poursuivaient, les demandes supplémentaires du ministère de la Défense étaient refusées - allegedly à la demande du chancelier Olaf Scholz. La raison invoquée était des mesures d'austérité financière prises par la Chancellerie et le ministère des Finances. Le budget pour l'Ukraine se situe actuellement autour de 8 milliards d'euros, et la limite proposée pour l'année suivante est de 4 milliards d'euros, qui semble être dépassée.

Le système de défense aérienne IRIS-T sera fourni à l'Ukraine

Le FAS a rapporté qu'un interlocuteur au sein du gouvernement fédéral avait déclaré : "Le pot est vide", laissant entendre la fin du soutien à l'Ukraine. Cependant, Büchner a rassuré que "notre engagement et notre détermination restent inchangés". Il a également rejeté les spéculations selon lesquelles le gouvernement voulait envoyer un message politique avant les élections d'État en Allemagne de l'Est, affirmant que de telles suggestions étaient "infâmes". Il est infondé de soutenir que l'Ukraine devrait recevoir moins d'aide en raison de raisons politiques internes, a-t-il souligné.

Büchner a également démenti les allégations selon lesquelles l'Allemagne ne pourrait pas livrer les systèmes de défense aérienne IRIS-T promis à l'Ukraine. Selon le FAS, un fabricant allemand, Diehl Defence, avait un client prêt à renoncer à son système de défense aérienne IRIS-T, permettant ainsi sa livraison à l'Ukraine. Cependant, l'approbation du ministère de la Défense a été refusée par le ministre de la Défense Pistorius. Tanto Büchner qu'un porte-parole du ministère de la Défense ont confirmé que cette déclaration était fausse.

Un crédit de 50 milliards de dollars pour l'Ukraine

Büchner a révélé que le gouvernement fédéral s'attend à ce que les partenaires internationaux fournissent un crédit de 50 milliards de dollars pour les besoins de financement de l'Ukraine l'année prochaine. Cette décision a été prise par les chefs des sept principales nations industrielles en juillet, a-t-il ajouté. Cette initiative devrait être lancée avant la fin de 2024.

De même, un porte-parole du ministère des Finances dirigé par le FDP a déclaré : "Nous resterons aux côtés de l'Ukraine". Ce soutien se poursuivra tant que le gouvernement de Kyiv aura besoin d'aide pour se défendre contre la Russie. À partir de 2025, le financement sera plus globalement orienté qu'auparavant. Des discussions intenses sont en cours, a ajouté le porte-parole, et des progrès sont réalisés.

Malgré les rumeurs suggérant que Berlin envisage de limiter l'aide militaire à l'Ukraine en raison de contraintes financières, le porte-parole du gouvernement, Büchner, nie categorical

