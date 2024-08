L'autorité administrative consent à une série d'initiatives

Après l'incident mortel de Solingen, l'administration fédérale a donné son accord à un ensemble de mesures. Baptisées "paquet de sécurité", ces mesures seront présentées jeudi après-midi (16h) par la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser, le ministre fédéral de la Justice Marco Buschmann et Anja Hajduk, secrétaire d'État au ministère fédéral de l'Économie dirigé par le vice-chancelier Robert Habeck, comme annoncé à Berlin. Les détails initially restés confidentiels.

L'événement ayant entraîné trois morts le vendredi a suscité des discussions sur le renforcement de la réglementation sur les armes à feu et l'affinage des politiques migratoires. Le gouvernement a révélé un ensemble de mesures au début de la semaine. Selon Faeser et Buschmann, celles-ci viseraient principalement à lutter contre l'extrémisme islamique, à expulser les réfugiés et à renforcer la législation sur les armes à feu.

Après la présentation du "paquet de sécurité" visant à répondre à l'incident mortel de Solingen, les autorités discuteront probablement de la mise en œuvre de ces mesures. Suite à l'annonce, d'autres détails sur l'impact de ces mesures sur la réglementation des armes à feu et les politiques migratoires sont attendus.

