- L'autorité administrative a l'intention d'introduire de nouvelles incitations fiscales pour les véhicules à batterie.

Pour relancer les ventes décevantes de véhicules électriques (VE) en Allemagne, le gouvernement prévoit d'améliorer les incitations fiscales. En particulier, il vise à renforcer les incitations fiscales pour les VE utilisés comme voitures de société. Le cabinet du gouvernement a approuvé ces mesures proposées.

Selon un projet de loi obtenu par l'agence de presse allemande, le gouvernement fédéral vise à renforcer considérablement la mobilité électrique en Allemagne. "Pour mettre en œuvre avec succès cet objectif, des mesures fiscales importantes sont nécessaires."

La demande de VE a chuté après le retrait de l'aide de l'État. Le gouvernement a surpris en mettant fin à ce qu'on appelle le bonus environnemental en décembre en raison de contraintes financières.

Mesure d'initiative de croissance

During the budget negotiations in July, the "traffic light" coalition agreed on a "growth initiative." One of the measures was the tax encouragement of EVs as company cars.

This involves introducing a special depreciation for newly registered fully electric and comparable zero-emission vehicles for companies, effective from July 1, 2024. Additionally, the ceiling for the gross list price of 70,000 euros in the company car tax for electric vehicles will be increased to 95,000 euros.

Le gouvernement vise à renforcer la mobilité électrique

Le ministre de l'Économie Robert Habeck (Les Verts) avait déjà mentionné une poussée pour relancer la demande de mobilité électrique. Il anticipe une "augmentation de la demande".

Le projet de loi suggère que les nouvelles mesures proposées établiront des "incitations fiscales claires" particulièrement pour l'expansion du marché de la mobilité électrique dans le secteur des entreprises. La réglementation ne s'appliquera qu'aux véhicules nouvellement achetés fonctionnant purement à l'électricité et sera introduite temporairement pour les acquisitions entre juillet 2024 et décembre 2028. "La limitation temporaire fournit des incitations pour des décisions d'investissement promptes."

Dépenses de l'État

Le projet de loi estime que les pertes de recettes fiscales seront insignifiantes en 2024. En 2025, les pertes de recettes fiscales sont projetées à 480 millions d'euros, et elles sont prévues à 540 millions d'euros d'ici 2028.

Critique des plans

La PDG de BSW, Sahra Wagenknecht, a déclaré : "Nous rejetons les cadeaux fiscaux de Habeck, qui sont particulièrement avantageux pour les VE les plus chers. Nous n'avons pas besoin de nouvelles subventions pour les VE, mais d'ouverture technologique." Elle a de nouveau protesté contre l'interdiction proposée de nouveaux véhicules particuliers à moteur à combustion interne dans l'Union européenne à partir de 2035.

Le spécialiste du trafic de l'association environnementale BUND, Jens Hilgenberg, suggère que l'augmentation de la dépréciation pour les voitures de société électriques à batterie pourrait effectivement aider à mettre les VE sur le marché en tant que voitures d'occasion. "Cependant, des directives claires sont nécessaires en ce qui concerne le prix, la taille, l'énergie et la consommation de ressources."

La présidente de l'Association de l'industrie automobile, Hildegard Müller, a salué les plans du gouvernement comme un signal important

