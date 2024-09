L'autorité administrative a intensifié le statut d'urgence pour les ambassades internationales

En réponse à l'aggravation des problèmes au Moyen-Orient, l'équipe de réponse d'urgence de l'Allemagne a décidé de renforcer le niveau d'alerte pour ses postes diplomatiques à Beyrouth, Ramallah et Tel-Aviv. Cette information a été communiquée par le Ministère des Affaires étrangères. Par conséquent, les membres de la famille du personnel stationné dans ces lieux sont invités à évacuer et à se rendre dans un endroit sûr dans la région ou à retourner en Allemagne. De plus, l'effectif de ces missions sera réduit, ce qui permettra de préserver le potentiel opérationnel complet de chaque poste diplomatique.

