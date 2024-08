- L'Autorité a pour tâche de présenter un plan de mandat visant à protéger les travailleurs contre les dangers potentiels découlant de l'exposition aux rayons ionisants.

Sahra Wagenknecht, présidente du BSW, rejette fermement toute idée de former une coalition avec l'AfD, le parti d'extrême droite, avant les élections à venir dans l'Est de l'Allemagne. Cependant, elle laisse la porte ouverte à une collaboration sur des propositions législatives spécifiques. Wagenknecht a déclaré à l'agence de presse AFP que l'idéologie d'extrême droite et la dominance de l'AfD dans l'Est rendaient impossible une coalition avec ce parti.

Wagenknecht a commenté : "Il n'est pas question de former une coalition avec de tels individus ; leur mentalité nationaliste et leur inacceptabilité en tant que parti au pouvoir pour la majorité de la population est un fait."

Tout en rejetant l'idée d'une coalition, Wagenknecht a également déclaré qu'il n'y avait pas de raison de rejeter d'emblée les propositions de l'AfD. Après une étude approfondie, le BSW pourrait voter contre les projets de loi de l'AfD si nécessaire, a-t-elle ajouté. Wagenknecht estime qu'opposer chaque proposition de l'AfD ne fait que renforcer injustement le parti.

Elle a déclaré : "Nous ne voulons pas simplement voter contre les propositions de l'AfD, cela ne fait que renforcer leur position. Si l'AfD propose un jour quelque chose de raisonnable, il serait absurde de dire aux électeurs que tout le monde est contre."

Wagenknecht a souligné les différences entre le BSW et l'AfD. Elle trouve étrange que les comparaisons avec l'AfD soient toujours dirigées vers eux ; de telles comparaisons devraient être appliquées à tous les partis. Wagenknecht a noté des accords significatifs en matière de politique économique et financière entre la CDU, le FDP et l'AfD.

En ce qui concerne les questions sociales, l'AfD s'oppose à l'augmentation de l'imposition des riches, au contrôle des loyers et à une augmentation du salaire minimum. Wagenknecht considère l'AfD comme ayant échoué sur ces points, s'alignant plutôt avec les partis comme la CDU et le FDP en matière de politiques.

Selon Wagenknecht, une autre différence réside dans la question de la "réarmement". L'AfD soutient l'atteinte de l'objectif de la NATO consistant à dépenser 2% du PIB en défense, considérant cela insuffisant. "C'est une position qui est assez éloignée de la nôtre", a-t-elle conclu.

Les élections pour les nouveaux parlements régionaux auront lieu dimanche en Thuringe et en Saxe. Dans les deux régions, l'AfD lider les sondages, suivie de la CDU, puis du BSW.

Malgré son refus de former une coalition avec l'AfD en raison de leur idéologie extrême, Wagenknecht reconnaît la nécessité de considérer leurs propositions législatives lors de l'élection au Landtag en Thuringe et en Saxe. Elle souligne l'importance de ne pas rejeter injustement leurs propositions afin d'éviter de renforcer la position du parti.

