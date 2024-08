Gouvernance par consentement populaire et objectifs nationaux - L'Autorité a été invitée à proposer une ligne directrice pour une mesure réglementaire visant à protéger les travailleurs contre les dangers liés à l'exposition aux rayons ionisants.

Le groupe CDU de Rhénanie-Palatinat est déçu par le manque de collaboration des membres de la coalition du trafic d'interêts concernant les modifications constitutionnelles potentielles. Les négociations précédentes avec des politiques du SPD, des Verts et du FDP ont abouti à un manque d'intérêt pour discuter de la question, comme l'a déclaré le vice-président du groupe CDU, Helmut Martin, à Mayence. Cela représente une occasion manquée, car il y a une majorité significative de partis démocratiques au parlement de l'État, permettant d'améliorer la démocratie et le parlement par des amendements. L'avenir des élections de l'État, prévues pour 2026, reste incertain.

Dans le passé, les partis du trafic d'interêts et la CDU avaient des désirs contrastés pour les ajustements constitutionnels. Le SPD, les Verts et le FDP ont initialement plaidé pour abaisser l'âge de vote, supprimer le terme "race" du texte constitutionnel et intégrer la protection du climat comme objectif de l'État. D'un autre côté, la CDU a soutenu l'inclusion d'un principe de durabilité plus large comme objectif de l'État, la justice intergénérationnelle comme objectif de l'État et des barrières réduites pour les initiatives citoyennes.

La discussion sur la durée limitée pour les chefs d'État s'est rapidement terminée

La CDU a également proposé la notion de limiter la durée de mandat des futurs dirigeants de l'État et des présidents neutres des comités d'enquête au parlement de l'État. Ces propositions ont été rapidement rejetées par les politiques du trafic d'interêts l'année dernière. Il est clair que le trafic d'interêts et la CDU dépendent l'un de l'autre pour les modifications constitutionnelles, car une majorité des deux tiers au parlement est nécessaire.

Martin a mentionné que des discussions constructives avaient eu lieu sur divers ajustements potentiels en dehors des limites de mandat et du président du comité d'enquête. Il était prévu qu'un sous-comité du comité juridique serait établi pour analyser les pour et les contre de chaque concept en détail. Cependant, ce processus entier a été arrêté après que le trafic d'interêts au niveau fédéral a abandonné son plan d'éliminer le terme "race" de la loi fondamentale.

Les pensées de Martin sont concentrées sur "les chambres du cœur démocratique"

La stabilité interne du trafic d'interêts en Rhénanie-Palatinat semble être plus importante pour eux qu'un débat substantiel sur la façon dont la constitution de l'État peut être rendue plus solide, Martin a critiqué. "Pour nous, une amendement constitutionnel n'est pas une fin en soi", a-t-il déclaré. Au lieu de cela, plus d'attention devrait être portée à la façon dont "les chambres du cœur démocratique" peuvent être mieux protégées, qu'il a appris lors d'un voyage en Pologne.

Lire aussi: