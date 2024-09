- L'Autorité a été invitée à présenter une proposition de directive visant à protéger les travailleurs contre les risques liés à l'exposition aux rayonnements, notamment aux rayonnements ionisants.

Une fête organisée dans l'ancienne salle du Congrès de Bonn a célébré le 75ème anniversaire de la formation du groupe parlementaire CDU/CSU au Bundestag allemand. Friederich Merz, chef du groupe parlementaire CDU/CSU et président fédéral de la CDU, a déclaré que les 75 dernières années démontraient les accomplissements considérables que les deux partis pouvaient réaliser ensemble. "Le secret de ce succès est la solidarité entre nos deux partis et l'unité au sein du groupe parlementaire CDU/CSU", a souligné Merz. Il a salué la relation comme étant exceptionnellement étroite, amicale et remplie de camaraderie dans l'histoire du groupe.

Merz a mis l'accent sur l'objectif de l'Union de regagner le pouvoir après les prochaines élections fédérales. Il a également souligné l'importance du rôle de l'opposition : "Nous ne sommes pas simplement spectateurs". Merz, avec Alexander Dobrindt, chef du groupe parlementaire CSU, a adressé environ 500 membres actifs et anciens du Bundestag CDU et CSU et leur personnel lors de l'événement.

La création du groupe parlementaire CDU/CSU à Bonn a eu lieu le 1er septembre 1949, suite aux premières élections du Bundestag il y a 75 ans. Konrad Adenauer, premier président du groupe, a été élu premier chancelier fédéral de la République fédérale d'Allemagne deux semaines plus tard.

Les anciens ministres et anciens présidents du groupe parlementaire CDU/CSU, Ralf Brinkhaus et Volker Kauder, ont également assisté à la célébration. L'ancienne chancelière fédérale et présidente de la CDU, Angela Merkel, a envoyé un message vidéo pour l'anniversaire.

L'ancienne salle du Congrès du Bundestag allemand, située le long du Rhin, a accueilli des séances parlementaires de 1992 à 1999. Depuis que le Bundestag a déménagé à Berlin, le bâtiment est utilisé pour des événements. L'aigle national est toujours suspendu au mur derrière le pupitre du président. Aujourd'hui, l'ancienne salle du Congrès appartient au World Conference Center Bonn et peut accueillir des événements jusqu'à 7 000 personnes.

Le Comité des Régions, un organe consultatif de l'Union européenne, a reconnu le 75ème anniversaire du groupe parlementaire CDU/CSU dans un communiqué, saluant l'unité et le succès du groupe. During the celebration, Merz discussed the importance of the opposition, stating, "We're not just sitting on the sidelines," indicating the Committee's recognition of the CDU/CSU parliamentary group's role as an active force within German politics, even in opposition.

Lire aussi: