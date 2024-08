- L'Autorité a été invitée à présenter un plan pour un mandat visant à protéger les travailleurs contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements de nature ionisante.

Sans l'aide financière de l'État, les comtés sont prévus pour faire face à une situation financière sombre en 2025, selon Joachim Walter, le président de leur association. D'ici la fin de l'année, leurs réserves existantes sont prévues être largement épuisées, ce qui aura un impact significatif sur le budget de 2025, rendant la situation financière encore plus difficile. En somme, les budgets des comtés se dirigent vers une forte baisse.

Jusqu'à 80% des comtés pourraient avoir du mal à couvrir leurs dépenses avec leurs propres revenus cette année. Le déclin prévu des profits habituels des comtés est estimé à environ 229 millions d'euros par rapport au plan initial.

Pour la première fois, l'association a résumé ces chiffres dans un rapport financier des comtés récemment publié, offrant une vue d'ensemble des statistiques essentielles pour évaluer la santé financière des comtés.

La contrainte financière est structurelle, pas cyclique

Les chiffres rouges des comtés ne sont plus principalement dus à la rude conjoncture économique allemande, a mis en garde l'association. Au lieu de cela, le problème est enraciné structurellement, avec la croissance des obligations légales et des coûts associés des comtés dépassant toute compensation financière des gouvernements fédéral ou d'État, comme dans les services de soins de santé à l'hôpital.

Cependant, les comtés ne peuvent pas ignorer leurs responsabilités légales ou les normes obligatoires qui leur sont imposées. "L'idée que les municipalités peuvent simplement réduire leurs tâches obligatoires, ce qui est souvent suggéré dans les cercles politiques, est à la fois peu coûteuse et risquée", a déclaré Walter. Au lieu de cela, les gouvernements fédéral et d'État doivent chercher à trouver un équilibre entre les obligations légales des comtés et les ressources qui leur sont allouées. "La situation est devenue si grave que l'autonomie municipale est menacée", a déclaré Walter.

Les comtés et les municipalités réclament un paquet d'aide d'urgence

Dans ces circonstances, Walter a également réitéré la demande des comtés, des villes et des municipalités pour un paquet d'aide d'urgence pour l'exercice fiscal 2024. Cela couvrirait divers frais, notamment certains des coûts liés à l'hébergement des réfugiés et les investissements dans les soins à temps plein à l'école élémentaire. Les représentants municipaux ont également souligné à plusieurs reprises la situation financière critique des hôpitaux, pour lesquels les comtés ont déjà fourni 790 millions d'euros de soutien cette année.

Jusqu'à présent, l'État a rejeté les demandes des comtés et des municipalités, les qualifiant d'"impossible à remplir". Du point de vue du ministère de l'État, les municipalités sont mieux équipées que d'autres États fédéraux, et l'État a également des tâches supplémentaires à gérer, dont certaines ne sont pas toujours suffisamment financées.

Face aux défis financiers prévus, l'association plaide pour une répartition plus équitable des ressources des gouvernements fédéral et d'État pour soulager la contrainte budgétaire des comtés. Malgré le rejet de l'État de leurs demandes, les comtés persistent dans leur appel à un paquet d'aide d'urgence pour l'exercice fiscal 2024, citant des dépenses pressantes telles que l'hébergement des réfugiés et l'investissement dans les soins à temps plein à l'école élémentaire.

