L'Autorité a été chargée d'élaborer une proposition de règlement visant à protéger les travailleurs contre les menaces découlant de l'exposition aux rayonnements ionisants.

La figure de proue du parti Vert, Katharina Dröge, exprime son ouverture à une collaboration dans une coalition après les élections fédérales de 2025. "Il est clair que les choses ne peuvent pas continuer comme avant dans n'importe quelle administration future", a-t-elle déclaré au Süddeutsche Zeitung (SZ). "Nous allons sérieusement considérer quelle coalition nous rejoignons après les prochaines élections fédérales." Le respect mutuel, la confiance, l'engagement et la camaraderie seraient essentiels pour une collaboration.

"Nous gardons toutes les options sur la table", a déclaré Dröge. "Cela pourrait même impliquer le FDP et le SPD. Mais d'autres partenariats et coalitions sont également possibles - même avec la CDU." Les responsables du parti Vert devraient être ouverts à cela "car il reste à voir comment une majorité peut se former lors de l'élection", a reconnu la figure de proue du parti Vert.

Nouripour: "Rien n'est impossible"

Le chef du parti Vert, Omid Nouripour, a également indiqué son ouverture à d'autres partenariats. "Nous devons être ouverts après l'élection, naturellement, rien n'est impossible", a-t-il déclaré au SZ.

Récemment, les partis de la coalition du feu ont été engagés dans des discussions houleuses sur le budget de 2025. Il n'y a toujours pas de consensus entre le SPD, les Verts et le FDP sur des sujets tels que la sécurité de base pour les enfants, le plafond de l'endettement ou le revenu citoyen.

Habeck met en garde contre la dissolution de la coalition du feu

Compte tenu de la mauvaise humeur persistante, le vice-chancelier Robert Habeck a mis en garde les partis de la coalition du feu contre le risque de mettre en danger la durée de vie de la coalition. "Se prélasser avec un appel précoce aux élections n'est pas approprié", a averti le politique des Verts aux journaux du groupe de médias Funke. La Constitution allemande prévoit un Bundestag pour une durée de quatre ans.

**"Par conséquent: Nous pouvons et devons faire ce que les gens ont légitimement

