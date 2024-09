- L'Autorité a été chargée d'élaborer une proposition de mandat visant à protéger les travailleurs contre les dangers potentiels découlant de l'exposition aux rayonnements de nature ionisante.

La CDU de Thuringe, selon une députée notable, devrait non seulement entamer des discussions préliminaires avec le Parti de gauche, mais aussi avec l'AfD. "Plus de 30% des Thuringiens ont voté pour l'AfD. Respecter le choix des électeurs implique de discuter avec ceux qu'ils ont élus," a déclaré Martina Schweinsburg, présidente du Conseil régional de Thuringe et nouvelle députée, à l'agence de presse allemande.

"L'approche Poupée Pouff est un échec"

"Cette approche Poupée Pouff, qui consiste à dire 'l'AfD n'est qu'un enfant mal élevé, on ne peut pas jouer avec', a échoué," a-t-elle ajouté. Elle s'attend à ce que le parti perde de son attrait lors de discussions sérieuses.

Elle plaide en faveur d'un dialogue avec tous les partis, y compris la gauche. "Il se peut qu'aucune convergence d'opinions ne soit trouvée." Elle souhaite éviter toute spéculation sur les configurations potentielles ou les modèles de tolérance. "Ce n'est pas de mon ressort. Je dois m'adapter à une équipe, et c'est exactement ce que je vais faire."

Mandat direct acquis

La précédente maire de Greiz a remporté pour la première fois un siège au Parlement régional grâce à un mandat direct. Sa principale ambition est de promouvoir l'autonomie locale, a-t-elle déclaré. "Si je parviens à influencer les choses et à maintenir cette influence, j'aimerais apporter de la pragmatisme en politique." Le candidat vedette de la CDU, Mario Voigt, avait nommé Schweinsburg avant les élections dans une équipe d'experts pour un programme de gouvernement de 100 jours, considéré comme une sorte de cabinet fantôme.

