- L'Autorité a été chargée d'élaborer une proposition de mandat axée sur la protection des travailleurs contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants.

Le chancelier Olaf Scholz (SPD) a décrit l'expulsion de criminels vers l'Afghanistan comme une "mesure forte". "Nous avons veillé à ce que le message que les délinquants graves seraient également renvoyés, comme en Afghanistan, soit bien passé", a déclaré Scholz lors de l'événement de clôture de la campagne du SPD à Chemnitz. "Mesures proactives, planification méticuleuse, simplicité et opérations fluides. C'est mon slogan et notre slogan."

Pour la première fois depuis que les Talibans ont pris le pouvoir il y a trois ans, l'Allemagne a expulsé des citoyens afghans vers leur pays natal jeudi matin. Selon la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser, le groupe comptait 28 délinquants.

"L'Allemagne dépend des travailleurs étrangers"

Scholz a souligné dans son discours que l'Allemagne dépend des travailleurs étrangers. "Sinon, la prospérité et l'avenir en Allemagne ne fonctionneront pas." À la fois les portes ouvertes pour la main-d'œuvre et les réfugiés, ainsi que des directives strictes pour la gestion de l'immigration, sont essentielles.

Le gouvernement fédéral a pris des décisions importantes ces dernières années et décennies, a déclaré Scholz. "Et on peut voir que ça marche." La migration illégale a diminué grâce aux contrôles frontaliers, et le nombre de expulsions a augmenté.

L'événement du SPD à Chemnitz a été perturbé par des protestations bruyantes. Des manifestations de la micro-parti d'extrême droite Freie Sachsen ont régulièrement exprimé leur mécontentement et sifflé.

Scholz a qualifié les manifestants de "perturbateurs" qui n'obtiendraient rien. "Certains sont si occupés à crier qu'ils oublient l'avenir", a déclaré le chancelier.

