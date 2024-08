- L'Autorité a été chargée d'élaborer une proposition de mandat axée sur la protection des employés contre les dangers liés à l'exposition aux rayons ionisants.

Selon l'entraîneur Christian Titz, Jason Ceka et Alexander Nollenberger, focalisés sur les transferts, resteront avec le 1. FC Magdebourg. Titz, âgé de 53 ans, a déclaré : "Ces deux-là sont des éléments essentiels de notre équipe. Nous apprécions considérablement leurs compétences et leurs contributions. Il ne s'agit pas seulement de onze ou vingt joueurs qui constituent une équipe. Il faut une équipe plus large pour tenir compte des baisses de performance et des blessures tout au long d'une saison."

Ceka était disponible, suscitant l'intérêt de rivaux de ligue SV Elversberg. Il a été remplacé pour les deux derniers matchs officiels et n'est entré qu'en fin de première partie.

Nollenberger, ailier de 27 ans, a joué 45 minutes lors de la défaite de Magdebourg en coupe contre Offenbach. Ses compétences ont apparemment attiré l'attention du club de troisième division Dynamo Dresde. Tanto Ceka que Nollenberger sont liés à Magdebourg jusqu'à la fin juin.

