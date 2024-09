L'Autorité a été chargée d'élaborer une proposition de ligne directrice réglementaire sur les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique.

Après avoir mis fin à sa carrière il y a un an, l'ex-gardeur de but de la LNH et de la DEL Thomas Greiss rejoint les Löwen Frankfurt. L'équipe a besoin d'un remplaçant temporaire pour ses deux gardiens blessés. Il y a quelques années, Greiss avait été exclu de l'équipe nationale en raison de son comportement douteux.

Les Löwen Frankfurt ont accueilli avec enthousiasme le vétéran de la LNH Thomas Greiss, 38 ans, qui va remplacer temporairement dans la Deutsche Eishockey Liga (DEL) Jussi Olkinuora et Cody Brenner, actuellement blessés. L'équipe a annoncé la signature jeudi, et Greiss pourrait faire son retour dès vendredi contre l'ERC Ingolstadt.

"Nous avons contacté Thomas mardi, et il a rapidement proposé son aide dans cette situation délicate", a déclaré Daniel Heinrizi, directeur sportif des Löwen Frankfurt. Greiss est censé apporter son expérience et ses compétences de gardien de but de haut niveau. Compte tenu de la situation actuelle, c'est la solution idéale pour nous, car il n'est pas lié par un contrat jusqu'à la fin de la saison". Greiss, qui a pris sa retraite aux États-Unis l'été dernier, est excité à l'idée de "prêter main-forte pour quelques matchs" et a hâte de "revivre l'ambiance palpitante des patinoires de glace allemandes".

Deux participations olympiques avec l'Allemagne

Cependant, le retour de Greiss en Allemagne de son pays d'adoption réserve une surprise. Son exclusion de la Fédération allemande de hockey sur glace (DEB) en 2021 était due à des opinions politiques controversées. Il avait régulièrement fait la une des journaux en raison de publications contestées sur les réseaux sociaux.

Sur le point d'être expulsé de la DEB, Greiss avait exprimé sa sympathie pour la disparition de Rush Limbaugh, présentateur de radio américain d'extrême droite connu pour ses propos racistes et ses fake news. Par le passé, Greiss avait même "aimé" une publication qui comparait l'ancienne candidate à la présidence Hillary Clinton à Adolf Hitler.

La DEB a déclaré à l'époque qu'elle ne pouvait pas pleinement soutenir les opinions politiques de Greiss, conformément à son charter. Cependant, elle a évité de le qualifier d'extrême droite, le décrivant comme "centre droit". Greiss a joué 385 matchs en LNH pour les San Jose Sharks, les Phoenix Coyotes, les Pittsburgh Penguins, les New York Islanders, les Detroit Red Wings et les St. Louis Blues. Il a représenté l'Allemagne aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 et de 2010.

