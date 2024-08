- L'Autorité a été chargée de se pencher sur les spécificités des mesures mises en œuvre.

Ancien ministre de l'Économie Bernd Buchholz propose une politique d'expulsion stricte suite à l'incident de Solingen

À la suite du tragique événement de Solingen, Buchholz, le politique du FDP, suggère la mise en place d'un "système de gestion des expulsés". Il estime que le débat actuel sur les longueurs de lame est une diversion de la question principale : les individus qui manient ces armes.

Il plaide pour une simplification des contrôles migratoires en centralisant leurs fonctions. Buchholz a souligné que de nombreux expulsés sont respectueux des lois et se présentent à leur expulsion, alors que ceux qui ne le sont pas continuent de résider dans le pays. Cette situation n'est pas tenable, a-t-il ajouté.

"Dans l'affaire de Solingen, le suspect était expulsable mais s'est caché avant son départ prévu pour la Bulgarie", a mentionné Buchholz.

"We don't always require additional limitations on fundamental rights," he continued. "There are various legal measures, which a conservative CDU Minister-President like Daniel Günther in Schleswig-Holstein can employ."

Le suspect de l'agression de Solingen est en détention

Un soir de vendredi lors d'un festival de la ville de Solingen, trois personnes ont perdu la vie et huit ont été blessées, dont quatre grièvement. Un suspect syrien de 26 ans, impliqué dans le soutien à l'État islamique (EI) et le meurtre, est maintenant en détention.

Les autorités ont expliqué que le suspect avait réussi à éviter l'expulsion vers la Bulgarie. Il était arrivé en Allemagne le 25 décembre 2022, mais selon les règles de Dublin, la Bulgarie était responsable de sa procédure d'asile. Une première tentative d'expulsion le 3 juin 2023 a échoué car les autorités n'ont pas pu le trouver à ce moment-là.

Buchholz a mis en avant l'attaque au couteau de Solingen comme exemple d'individus qui évitent l'expulsion, soulignant la nécessité d'un système plus efficace. Malgré son expulsabilité, le suspect de l'attaque s'est caché avant son départ prévu pour la Bulgarie.

