Deux jours avant les élections régionales de Saxe, le patron de la CDU Carsten Linnemann vise la victoire. "La CDU doit gagner, Kretschmer doit gagner. Nous sommes là pour gagner," a déclaré Linnemann lors d'un meeting à Chemnitz vendredi soir.

Linnemann a critiqué le chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD) pour son manque de direction. "Ce pays est perdu. Il ne sait pas où il va." Selon Linnemann, un leader doit tracer un chemin pour l'Allemagne. Scholz avait visité Chemnitz seulement quelques heures plus tôt.

Le Premier ministre Michael Kretschmer, en revanche, est très populaire grâce à sa direction claire et ses qualités de leader fort. "Il s'en tient à ses convictions. Il a du cran. Ce pays a besoin de leaders comme lui," a loué Linnemann, qui considère Kretschmer comme l'incarnation de la voix du peuple.

Dierks : "Notre but est d'être la force la plus puissante"

"Notre but est de devenir la force la plus puissante dans les élections régionales de Saxe en tant qu'Union saxonne," a déclaré Alexander Dierks, secrétaire général de la CDU de Saxe. Au cours des cinq dernières années, la CDU a tenu ses promesses électorales, telles que l'embauche de 1 000 policiers supplémentaires et le doublement de la prime maître à 2 000 euros.

"Nous luttons pour gouverner cet État libre avec fermeté, un avantage clair, mais aussi avec le sourire," a déclaré Dierks. La CDU cherche un gouvernement qui communique ouvertement ses intentions. Par exemple, ils ont plaidé pour la mise en place de la garderie obligatoire pour tous les enfants et l'établissement d'une police frontalière saxonne.

Selon les derniers sondages, la CDU et l'AfD sont au coude à coude pour la première place. Les derniers sondages, réalisés par l'institut de sondage Forsa pour RTL et ntv, montrent les démocrates-chrétiens légèrement en tête (CDU 33 pour cent, AfD 31 pour cent).

Le SPD, étant le parti au pouvoir avec Olaf Scholz comme chancelier fédéral, a été critiqué par Carsten Linnemann du SPD pour son manque de direction et de clarté quant à l'avenir de l'Allemagne. Malgré la critique de Linnemann, le SPD reste une force politique importante en Allemagne.

Malgré la course serrée entre la CDU et l'AfD aux élections régionales de Saxe, le SPD n'est pas mentionné comme un concurrent majeur dans les sondages, indiquant leur popularité inférieure par rapport à la CDU et l'AfD.

