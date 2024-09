L'Autorité a été chargée de rédiger une proposition de mandat visant à protéger les travailleurs contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements, de nature ionisante.

22:07 Thuringe : Un tiers des jeunes électeurs soutiennent l'AfDSelon un sondage infratest-dimap pour ARD, environ un tiers des jeunes électeurs de Thuringe ont choisi de soutenir l'AfD, un parti classé d'extrême droite par les services de renseignement intérieurs. Parmi les 18-24 ans de Thuringe, 38 % ont voté pour l'AfD, tandis que La Gauche a obtenu 16 % et la CDU 13 %. Les Verts ont vu le plus faible soutien parmi les jeunes électeurs, avec seulement 6 % des voix.

21:39 Kretschmer remporte la victoire directe en SaxeLe ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, a remporté l'élection directe dans sa circonscription de Görlitz II, obtenant 47,2 % des voix. Le candidat de l'AfD est arrivé deuxième avec 39,4 %, tandis que dans la circonscription de Kretschmer, la CDU a performed mal, obtenant seulement 34,2 % comparé aux 37,3 % pour l'AfD.

21:32 Prédictions initiales pour la Saxe : la CDU a un léger avantageSelon les projections initiales pour la Saxe par ARD et ZDF, la CDU semble mener l'AfD de justesse. Infratest Dimap (ARD) et la Forschungsgruppe Wahlen (ZDF) montrent tous deux la CDU en tête avec environ 1 point de pourcentage, avec 31,5 à 31,8 %, comparé aux 30,4 à 30,8 % de l'AfD. Initialement, la Forschungsgruppe Wahlen avait anticipé une course serrée entre la CDU et l'AfD, mais la projection d'ARD a constamment montré la CDU en tête.

21:21 Thuringe : le "souhait" de Ramelow peu probableLa Gauche a connu des pertes significatives lors des élections régionales en Thuringe, et le ministre-président sortant Bodo Ramelow pourrait être contraint de démissionner. L'un des espoirs de Ramelow pour la soirée - que l'AfD n'obtienne pas un tiers de tous les votes - semble peu probable de se réaliser, car les indications suggèrent que l'AfD a réussi à atteindre ce seuil, ce qui pourrait entraver les décisions nécessitant une majorité des deux tiers.

21:13 Le SPD reste loyal à Scholz malgré les mauvais résultatsLe chancelier fédéral Olaf Scholz continue de bénéficier du soutien de son parti, le SPD, malgré les performances décevantes aux élections régionales en Thuringe et en Saxe, selon le président du SPD, Lars Klingbeil. Dans une interview avec ZDF, Klingbeil a déclaré : "Et en tant que président fédéral du parti, j'attends de chacun qu'il travaille encore plus dur qu'il ne l'a fait jusqu'à présent." Chaque membre du parti doit maintenant essayer de reconquérir les électeurs, a insisté Klingbeil. "Tout le monde doit maintenant faire sa part pour améliorer la situation."

21:02 Le vice-président du FDP : "La coalition du feu de signalisation a perdu sa légitimité"Le vice-président du FDP, Wolfgang Kubicki, a appelé à des conséquences suite aux mauvais résultats des partis de la coalition du feu de signalisation en Saxe et en Thuringe. "Les résultats des élections montrent : La coalition du feu de signalisation a perdu sa légitimité", a écrit Kubicki sur "X". Si une partie significative de l'électorat la rejette de cette manière, cela doit avoir des conséquences. Les gens semblent croire que "cette coalition nuit au pays". Le FDP n'a pas réussi à franchir le seuil de 5 % dans les deux élections régionales et est actuellement crédité de seulement 1 %.

20:41 Thuringe : Höcke rate un mandat directLe district de Greiz II, où le chef de faction AfD, Björn Höcke, se présente, a été comptabilisé : Höcke n'a pas obtenu la majorité des voix pour entrer automatiquement au Parlement régional de Thuringe. Selon les informations de ntv, le parti assurera le siège de Höcke au Parlement régional. Un autre député AfD renoncera à son mandat au profit de Höcke.

20:37 Saxe : Le parti de la gauche devrait entrer au Parlement malgré un recul de 4 %Malgré ses pertes notables, le parti de la gauche semble pouvoir obtenir un siège au Parlement régional de Saxe malgré

19:56 Thuringe : Le siège direct de Höcke en dangerLa place directe de Björn Höcke, chef de file de l'AfD, au parlement régional est maintenant en question. Avec 68 des 74 circonscriptions électorales comptées, le candidat CDU Christian Tischner est en tête avec 42,3% des voix, devant Höcke qui en a 40,4%. Si Tischner remporte une majorité de voix dans le district de Greiz II, Höcke ne décrochera pas de siège direct et devra compter sur une place au parlement par la liste d'État qu'il dirige. Cependant, si plusieurs candidats de l'AfD réussissent dans les élections directes, personne n'entrera au parlement par la liste d'État.

19:50 Höcke sur la victoire de l'AfD : "La politique de mur a échoué"En Thuringe, l'AfD est la force la plus influente entrant au parlement régional. "La politique de mur a échoué", a déclaré Höcke, candidat principal du parti, dans une interview avec ntv. Il a décrit le résultat de l'élection comme "historique" et a discuté de la formation du gouvernement à venir.

19:42 Ramelow sur le déclin de la gauche : "La CDU nous a constamment assimilés à l'AfD"Le président du gouvernement de Thuringe, Bodo Ramelow, voit deux raisons pour le "cannibalisme" de son parti de gauche : "D'abord et avant tout, une CDU qui nous a constamment assimilés à l'AfD, en pointant constamment le doigt 'exclusionniste' sur nous, alors même qu'elle a partagé le pouvoir avec nous pendant cinq ans", a déclaré Ramelow sur ntv. Il a également cité l'annonce de BSW selon laquelle elle assurerait 17% des voix pour l'AfD comme une autre raison du déclin de la gauche. Ramelow a pu célébrer le haut taux de participation des électeurs.

19:26 Nouripour sur le succès de l'AfD : "Pensées pour ceux qui ont peur"L'AfD obtient plus de 30% à la fois en Saxe et en Thuringe, laissant les partis de la coalition loin derrière. Le chef du parti vert Omid Nouripour voit le résultat de l'élection de l'AfD comme un "point de turning" et un appel à défendre ensemble la démocratie.

19:13 Dernière projection pour la Saxe : L'avantage de la CDU se réduitLa dernière projection de ZDF montre l'AfD se rapprochant de la CDU : les démocrates chrétiens ont maintenant une légère avance avec 31,7%, à peine devant l'AfD avec 31,4% des voix. Le BSW est à 11,4%, le SPD à 7,8%. Les Verts pourraient se sentir plus en sécurité au parlement régional avec 5,5%, tandis que la gauche ne parvient pas à atteindre le seuil de 5% avec 4,3%.

19:08 Wagenknecht souhaite une coalition avec la CDU et éventuellement le SPD en ThuringeLe chef de file du BSW, Sahra Wagenknecht, vise une coalition avec la CDU et éventuellement le SPD en Thuringe. "Nous espérons vivement pouvoir former un bon gouvernement ensemble avec la CDU - éventuellement aussi avec le SPD", a déclaré Wagenknecht dans l'ARD. Après cinq ans de gouvernement minoritaire, les gens veulent un gouvernement de majorité stable qui s'attaque à des problèmes concrets comme les "carences massives en enseignants" en Thuringe. En même temps, ils veulent un gouvernement régional qui "lève la voix" en politique fédérale - un qui prône la paix, la diplomatie et s'oppose au déploiement de missiles américains en Allemagne. Wagenknecht a exclu une coalition avec l'AfD pour la Thuringe.

19:02 Résultat préliminaire pour la Thuringe : L'AfD renforce encore sa positionUn résultat préliminaire de ZDF pour le résultat des élections en Thuringe montre l'AfD encore plus puissante que les projections initiales. Selon cela, le parti d'extrême droite est prévu pour recevoir 33,1 pour cent des voix dans l'État. La CDU est à 24,3, l'alliance de Sahra Wagenknecht gère 15 pour cent à partir de zéro. La gauche, actuellement au pouvoir avec Bodo Ramelow comme populaire ministre-président, perd presque 8 points de pourcentage et est à 11,7. Le SPD obtient 6,6, et les Verts 4 pour cent des voix.

18:56 Goering-Eckardt sur le succès de l'AfD : "Échec de la démocratie allemande"Les dirigeants du parti vert sont plus alarmés par le succès de l'AfD en Thuringe que par leur propre défaite électorale. Katrin Goering-Eckardt, co-présidente du parti vert, considère le succès du parti d'extrême droite comme un "échec de la démocratie allemande". Le chef de file du parti Omid Nouripour ressent sa douleur comme "minime" en considérant que l'AfD est devenue la force la plus forte dans un parlement régional.

18:48 Kretschmer en Saxe : "Nous avons de quoi sourire"Le ministre-président actuel de Saxe, Michael Kretschmer, considère la CDU comme la base de la coalition gouvernementale. "Nous avons de quoi sourire", a-t-il déclaré lors de l'événement électoral de la CDU. "Les cinq dernières années ont été difficiles, mais la Saxe nous a fait confiance, et ils n'ont pas opté pour un vote de protestation. Nous sommes bien conscients de la déception que les gens ressentent envers Berlin."

18:39 Résultat préliminaire pour la Saxe : l'avantage du CDU sur l'AfD diminueLes analyses préliminaires de ZDF suggèrent que l'avantage du CDU sur l'AfD dans l'élection régionale de Saxe s'est réduit : le CDU mène de justesse avec 31,9 %, tandis que l'AfD suit de près avec 31,3 %. Le BSW est à 11,6 %, le SPD à 7,8 %, et les Verts pourraient potentiellement entrer au parlement régional avec 5,2 % des voix. Inversement, la Gauche est en retard avec 4,5 %.

18:33 Weidel réclame la participation de l'AfD aux gouvernements de Thuringe et de SaxeLa cheffe de parti de l'AfD, Alice Weidel, réclame la participation de l'AfD aux gouvernements de Thuringe et de Saxe. "À la manière allemande, le parti le plus fort, qui est l'AfD, initie traditionnellement les pourparlers exploratoires", a expliqué Weidel sur ARD, en référence à la Thuringe. "Les électeurs veulent que l'AfD fasse partie du gouvernement. Dans les deux États, nous avons 30 % des électeurs, et un gouvernement stable est impossible sans nous."

18:30 Kuhnert reconnaît les résultats modestes du SPD en Thuringe et en SaxeLe secrétaire général du SPD, Kevin Kuhnert, a reconnu les résultats décevants des élections en Thuringe et en Saxe. "Cela n'est Certainly pas quelque chose à célébrer pour le SPD", a-t-il admis sur ARD. Malgré ses difficultés, le parti est parvenu à éviter de quitter les parlements régionaux. "Il y avait un risque réel de disparaître de la carte", a-t-il déclaré. "Persévérer, car nous sommes nécessaires." Un changement radical est requis, a-t-il suggéré, en insistant sur l'importance de communiquer mieux avec les électeurs et de prendre en compte leurs préoccupations.

18:23 Höcke célèbre le résultat de Thuringe comme "une grande victoire"Le chef du groupe parlementaire de l'AfD, Björn Höcke, célèbre le résultat de Thuringe comme "une grande victoire". L'AfD est devenue le parti dominant dans l'État fédéral. "Il est temps de mettre fin à la sottise des 'feux de protection'", a ajouté Höcke sur MDR. Il a maintenu que les progrès dépendent de l'AfD.

18:21 Chrupalla célèbre le résultat de Thuringe comme "un résultat sensationnel"Chrupalla, président du parti AfD, proclame le résultat en Thuringe comme "un exploit extraordinaire" qui reflète l'évolution de l'opinion publique dans les deux États. L'AfD est disposée à négocier avec tous les partis. "En Saxe, nous sommes proches d'être égaux au CDU", a expliqué Chrupalla sur ZDF. Il a insisté sur le fait que l'AfD vise à gouverner pour le bien de la Saxe.

18:17 Linnemann exclut une coalition avec l'AfD en Thuringe ou en SaxeLinnemann, secrétaire général du CDU, exclut toute forme de collaboration avec l'AfD en Thuringe et en Saxe. "C'est quelque chose sur lequel nous sommes très fermes", a-t-il affirmé sur ARD. Le CDU va maintenant établir des gouvernements à partir du centre parlementaire et est optimiste quant à ses chances. Le CDU reste le dernier bastion des partis populaires, tandis que les partis de la coalition du trafic ont subi des revers, a-t-il affirmé.

18:13 Projection pour la Saxe : le CDU en tête, l'AfD à la deuxième place, le BSW à 12 %, les Verts au bord de l'entréeLa première projection pour l'élection régionale de Saxe indique le CDU comme vainqueur avec 31,5 % des voix, suivi de l'AfD avec 30 %. Le BSW est la troisième force la plus forte avec 12 %, tandis que le SPD reste dans le parlement régional avec 8,5 %. Les Verts frôlent l'entrée au parlement régional avec 5,5 %. La Gauche ne parvient pas à franchir le seuil avec 4 %, et le FDP ne parvient pas à obtenir un siège dans le nouveau parlement.

18:10 Projection pour la Thuringe : l'AfD en tête, le CDU à la deuxième place, le BSW à 16 %La première projection pour l'élection régionale de Thuringe suggère un avantage pour l'AfD avec 30,5 % des voix, suivi de près par le CDU avec 24,5 %. La Gauche obtient 12,5 %, le SPD se qualifie pour un siège au parlement régional avec 7 %, et le BSW assure son entrée avec 16 %. Les Verts et le FDP ne parviennent pas à franchir le seuil de 5 %.

17:18 L'avenir de Höcke au parlement régional incertainLe chef de parti de l'AfD en Thuringe, Björn Höcke, pourrait ne pas obtenir de siège au parlement régional prochain. Intriguant

16:29 Un taux important de votes par correspondance dans la SaxePour les élections régionales qualifiées de "crutiales" par le ministre-président de la Saxe, Michael Kretschmer (CDU), environ un quart des électeurs ont déjà soumis leur vote par correspondance. Le responsable des élections régionales prévoit que 24,6 % des électeurs voteront par correspondance. Le taux de participation en personne jusqu'à présent dépasse à peine celui de 2019.

15:52 Höcke et Ramelow déposent leurs votesLe chef de file de l'AfD en Thuringe et candidat principal, Björn Höcke, et le ministre-président Bodo Ramelow du SPD ont voté à midi. Höcke est arrivé dans une Lada Niva, un véhicule tout-terrain russe, à Bornhagen, district d'Eichsfeld, tandis que Ramelow a voté avec son épouse à Erfurt, la capitale régionale.

15:40 Taux de participation plus élevé que lors des élections précédentesEn Thuringe, à 14h00, 44,4 % des électeurs avaient déjà voté, dépassant le taux de participation de l'élection précédente de plus de deux points. Les votes par correspondance n'ont pas été pris en compte dans ces statistiques, mais un taux de participation élevé est indiqué. En Saxe, le taux de participation était également plus élevé qu'en 2019, mais seulement légèrement. Cependant, le responsable des élections s'attend à ce qu'il y ait significativement plus de votes par correspondance qu'en 2019. Les bureaux de vote dans les deux États fermeront à 18h00.

15:13 Kretschmer espère des partis de feu de signalisation au Parlement régional

14:40 Les principaux sujets de préoccupation des électeurs de Saxe et de ThuringeEnviron un tiers des personnes en Saxe et en Thuringe prévoient de voter pour l'AfD lors des élections du 1er septembre. Un grand sondage éclaire sur les raisons. Il met en évidence les principales préoccupations et problèmes, notamment l'immigration.

14:13 Höcke quitte rapidement le bureau de voteLors des élections régionales en Thuringe, le candidat principal de l'AfD, Björn Höcke, a voté à midi. Il a quitté le bureau de vote de Bornhagen rapidement et n'a pas parlé aux journalistes sur place. Ayant constamment perdu face aux candidats de la CDU dans sa circonscription électorale de Eichsfeld, Höcke a changé pour Greiz. Malheureusement, il fait également face à une défaite là-bas contre la CDU.

13:50 Le taux de participation en Thuringe est similaire à celui de 2019En Thuringe, le taux de participation aux élections semble être similaire à celui des élections parlementaires précédentes. Selon le commissaire aux élections régionales, 32 % des électeurs avaient déjà voté à midi. Les votes par correspondance ne sont pas inclus dans ces chiffres. En 2019, le taux de participation était de 31,2 % à cette heure. Il semble y avoir un intérêt accru pour les élections régionales par rapport aux élections européennes et locales organisées plus tôt cette année. En juin, le taux de participation était de 24,3 % à la même heure.

13:29 Un taux de participation élevé prévu en SaxeEn Saxe, un taux de participation élevé est prévu pour les élections régionales. À midi, 25,8 % des électeurs avaient déjà voté, selon l'Office statistique d'État de Kamenz. En 2019, le taux de participation était de 26,2 % à la même heure. Les votes par correspondance ne sont pas encore pris en compte dans les chiffres préliminaires. On prévoit que 24,6 % des électeurs voteront par correspondance, en augmentation par rapport aux 16,9 % de 2019. Les élections se déroulent sans perturbations pour l'instant.

13:11 von Lucke : un résultat électoral possible pourrait affaiblir la coalition de BerlinLes résultats des élections régionales en Saxe et en Thuringe sont encore inconnus. Si le SPD ne parvient pas à obtenir de siège au Parlement régional, le politologue Albrecht von Lucke suggère que cela constituerait presque un séisme. Il discute de l'élection et de ses éventuelles conséquences dans une interview.

12:44 La police enquête sur une menace à un bureau de vote à GeraLes officiers de police de Gera enquêtent actuellement sur une menace faite à un bureau de vote. Un homme portant un T-shirt du parti AfD est venu voter le matin, a rapporté un porte-parole de la police. Le responsable du bureau de vote a demandé à l'homme de retirer son T-shirt car la promotion des partis était interdite à l'intérieur du bureau de vote. Il a obéi, mais s'est énervé en sortant du bureau de vote, en déclarant qu'il reviendrait à cause de l'incident. La police a obtenu une déclaration de lui et l'a averti en conséquence. Entre-temps, la police d'Erfurt enquête sur des cas de graffiti politique ("Höcke est un nazi") trouvés près des bureaux de vote en tant qu'incidents de vandalisme.

12:15 Correctiv alerte sur des informations fausses qui circulentCorrectiv, un réseau de recherche, met en garde contre une fausse affirmation récurrente selon laquelle signer le bulletin de vote protège contre la falsification du vote. Contrairement à cette croyance, selon la confirmation de l'Office fédéral des élections à Correctiv, "l'entrée d'une signature sur le bulletin de vote par l'électeur compromet le secret du bulletin et rend le bulletin de vote entier invalide".

11:51 Voigt vise des "relations de majorité stables" en ThuringeLe candidat principal de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, a déjà voté. Il a exprimé son espoir que de nombreux Thuringiens se déplaceront pour voter et exerceront leur droit de modeler l'avenir de la région. En outre, Voigt aspire à la restauration de "relations de majorité stables" pour faciliter la progression de la région.

11:25 Sonneberg fait face à une escalade des attaques d'extrême droiteLe premier district d'Allemagne sous un politique de l'AfD, Sonneberg, fait face à une augmentation alarmante des attaques d'extrême droite. Les activistes se sentent lourdement menacés et ont, par conséquent, cessé leurs opérations. Selon les rapports, le nombre de telles attaques a augmenté de cinq fois en un an, attirant l'attention sur le potentiel lien avec l'administrateur du district.

10:57 Kretschmer réfléchit à "l'élection la plus importante en 34 ans"Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, a qualifié l'élection d'État de "probablement la plus importante élection en 34 ans". Au bureau de vote à Dresde, il a exprimé sa gratitude envers ceux qui ont choisi autrement lors des élections précédentes mais qui ont maintenant décidé en faveur de l'Union saxonne, la "force forte au centre bourgeois".

10:30 Ramelow rejette la candidature de WagenknechtPour le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, le jour de l'élection représentait "un festival de démocratie" - même en l'absence potentielle de sa réélection. Dans une interview avec ntv, il a expliqué sa position sur les gouvernements minoritaires et les doutes qu'il avait quant à la compétence du BSW.

09:59 Historien s'inquiète de la date de l'élection et de l'AfDL'historien Peter Oliver Loew a critiqué le choix du 1er septembre pour les élections d'État en Saxe et en Thuringe, en invoquant l'absence de sensibilité historique appropriée. Il s'est inquiété d'une victoire potentielle de l'AfD, classée comme "droitement extrême" par les services de renseignement intérieurs des deux États, ce qui pourrait poser le risque d'"associations malheureuses".

09:30 "Élection cruciale" : toutes les données sur l'élection d'État de SaxePlus de 3,3 millions d'électeurs en Saxe ont aujourd'hui l'occasion de déterminer la trajectoire politique de Saxe en choisissant qui devrait diriger le parlement d'État dans les années à venir. Si la CDU perd sa position de leader dans l'État, qu'elle a maintenue depuis 1990, le ministre-président Michael Kretschmer a décrit l'élection comme "cruciale".

09:05 Kretschmer accuse l'Ampel de "hâte" avant l'électionLe jour de l'élection en Saxe, et on se demande si Michael Kretschmer prolongera la série de victoires de la CDU dans l'État. Dans une interview avec ntv, il a commenté des sujets tels que le débat sur les réfugiés, la coalition du feu de signalisation et la guerre en Ukraine.

08:24 Inquiétudes quant à l'impact de l'AfD sur la démocratieLes sondages indiquent que l'AfD est sur le point de connaître une augmentation significative de son pouvoir lors des élections à venir en Saxe et en Thuringe. Ce développement pourrait représenter une menace potentielle pour les institutions démocratiques, comme le souligne un groupe de recherche. Selon eux, malgré la croyance en un État de droit robuste, ce n'est pas vraiment le cas.

08:00 Les bureaux de vote sont ouverts en Thuringe et en SaxeLes élections pour les nouveaux parlements d'État ont officiellement commencé aujourd'hui en Thuringe et en Saxe. Selon les sondages, l'AfD devrait connaître une croissance significative en Thuringe. En Saxe, le CDU de l'actuel ministre-président Michael Kretschmer et l'AfD sont engagés dans une course serrée. Les résultats préliminaires devraient être disponibles à 18h, offrant un aperçu de l'humeur du peuple dans les deux États. Ces élections servent également de baromètre pour la coalition du feu de signalisation à Berlin.

Dans la situation actuelle, la coalition rouge-rouge-verte dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow (La Gauche), gouvernant en Thuringe, lutte pour maintenir une majorité dans les sondages. Une configuration de gouvernement alternative après l'élection pourrait comprendre le CDU, l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) et le SPD. La situation en Saxe est ambiguë quant à savoir si la coalition actuelle de CDU, SPD et Verts conserve une majorité. Kretschmer n'écarte pas l'idée d'une alliance avec le BSW. Le parti de la gauche en Saxe court le risque d'être évincé du parlement. Une situation similaire plane sur les Verts et le FDP en Thuringe.

Dans les élections d'État de Thuringe, l'Alliance pour l'Allemagne (BSW) dirigée par Sahra Wagenknecht a exprimé son intérêt pour former une coalition avec le CDU et potentiellement le SPD. (à partir de 19h08)

En Saxe, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) pousse pour une implication dans le gouvernement, affirmant qu'elle est le parti le plus fort avec plus de 30% des votes. (à partir de 18h33)

Lire aussi: