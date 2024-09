L'Autorité a été chargée de rédiger une proposition de mandat visant à protéger les travailleurs contre les dangers potentiels découlant de l'exposition aux rayonnements ionisants.

En élections régionales en Saxe, la CDU et l'AfD sont quasi à égalité dans la lutte pour la première place. Le ministre-président Kretschmer vise à construire une "administration stable". Cependant, le chef de l'AfD, Tino Chrupalla, pense que le moment est venu pour une transformation politique en Saxe.

Les résultats préliminaires suggèrent que la CDU a remporté les élections régionales en Saxe, de justesse devant l'AfD. Les démocrates-chrétiens du ministre-président Michael Kretschmer, qui gouvernent la Saxe individuellement ou en coalitions depuis 1990, ont obtenu 31,6 à 31,7 % selon les projections d'ARD et ZDF. L'AfD n'était pas loin derrière avec 30,4 à 31,4 %. L'union fraîche de Sahra Wagenknecht (BSW) a terminé troisième avec 11,4 à 12 %. Le SPD a terminé avec 7,8 à 8,2 %, tandis que les Verts étaient à 5,3 à 5,5 %. La gauche saxonne a subi de lourdes pertes et n'a pas dépassé le seuil de 5 % avec 4,0 à 4,3 %.

Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, considère la victoire possible de son parti CDU aux élections régionales comme une base pour des dialogues sur un "gouvernement solide". "Les gens ici en Saxe ont confiance en nous - ils n'ont pas voté contre nous." La CDU a été un pilier des coalitions récentes, a déclaré Kretschmer. Les gens sont frustrés par la politique à Berlin, a-t-il ajouté. "Nous sommes prêts à continuer notre responsabilité."

Le secrétaire général de la CDU, Carsten Linnemann, a salué Kretschmer comme "exceptionnel". Il s'attend à ce que les négociations de coalition soient difficiles en raison de la force de l'AfD.

Le chef de l'AfD, Tino Chrupalla, a qualifié le résultat en Saxe de "fort". "La volonté des électeurs est un changement politique en Saxe et en Thuringe." L'AfD est ouverte aux discussions avec tous les autres partis.

Le candidat principal de l'AfD en Saxe, Jörg Urban, est ouvert aux négociations avec tous les partis après les élections régionales. "Nous sommes ouverts aux discussions", a déclaré Urban. "Nous voulons un changement politique en Saxe et sommes prêts à discuter avec tout parti qui cherche un tel changement." Les gens en Saxe ne veulent pas de la politique de gauche-verte, a déclaré Urban. "C'est très clair. C'était déjà apparent en 2019."

Le chef des Verts, Omid Nouripour, a exprimé son soulagement de revenir au parlement régional de Saxe. Il a mentionné qu'il y a une chance pour la coalition actuelle. Son co-chef, Ricarda Lang, a accusé Kretschmer d'alimenter la "hantise verte" pendant la campagne. "Quand vous créez constamment une dynamique 'nous contre eux' et renforcez les préjugés, vous coupez la branche sur laquelle vous êtes assis. Et cette branche est la culture démocratique."

La candidate principale du SPD en Saxe, Petra Köpping, a été agréablement surprise par le résultat de son parti aux élections. "Je suis tout aussi ravie que vous que nous ayons bien réussi Despite all the poll projections", a-t-elle déclaré lors de la fête électorale de son parti. Elle a souligné que le SPD fluctuait autour de 3 % dans les sondages de janvier.

L'association régionale saxonne du BSW ne souhaite pas former une coalition avec l'AfD après les élections. "Nous excluons une coalition avec l'AfD", a déclaré la candidate principale du BSW en Saxe, Sabine Zimmermann, à ZDF. Au lieu de cela, le parti envisage également les démocrates-chrétiens. "Nous verrons comment la CDU décide si elle veut continuer avec les Verts et le SPD, alors tout reste comme il est - ou si elle cherche des discussions avec le BSW". Le parti pourrait alors apporter quelques modifications.

