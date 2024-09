L'Autorité a été chargée de rédiger une proposition de législation visant à protéger les travailleurs contre les dangers liés à l'exposition aux rayonnements ionisants.

Actuellement, la Thuringe est bloquée dans une impasse. Si le CDU et le BSW refusent de négocier avec l'AfD, leurs options sont limitées. Le plan du chef du CDU, Voigt, pour une alliance avec le SPD et le BSW est en manque d'une seule voix au parlement de l'État. Cette voix manquante pourrait potentiellement venir de la Gauche, peut-être de Bodo Ramelow.

De manière surprenante, la figure la plus en vue de la Gauche, Bodo Ramelow, est discutée en tant que potentiel faiseur de roi pour un gouvernement dirigé par le CDU en Thuringe. Depuis les élections de l'État, qui ont abouti à des majorités complexes et une victoire de l'AfD, les spéculations vont bon train sur le rôle potentiel de Ramelow dans la formation d'une majorité.

Une coalition avec le SPD et l'alliance de Sahra Wagenknecht, que Voigt poursuit, obtient 44 voix au parlement de l'État d'Erfurt - mais avec 88 sièges, cela fait au moins une voix de moins.

"C'est du vent"

Des rumeurs circulent au parlement de l'État de Thuringe et lors des réunions du conseil d'administration des partis selon lesquelles Ramelow pourrait abandonner la faction de la Gauche dans son "devoir civique" et servir de faiseur de roi pour l'alliance fragile de Voigt. Ou le sexagénaire pourrait s'abstenir en tant que député directement élu de la Gauche.

"Je me contente de répéter les idées absurdes qui circulent", admettent certains politiques de l'État en privé, en propageant avidement les rumeurs. "C'est du vent, c'est de la camelote", affirme Ramelow, visiblement énervé, à Erfurt. "C'est impudent de propager des rumeurs sans fondement. J'interdis toute spéculation."

Il ne quittera ni son parti ni sa faction, ni ne s'abstenira personnellement ou n'adoptera d'autres mesures pour assurer les majorités, a clarifié Ramelow. "Il n'y aura personne d'autre de la faction de la Gauche qui changera", a-t-il ajouté. "Je ne suis pas un individu privé ni un homme seul. Et je ne violerai jamais les règles parlementaires."

Cependant, il fait également des déclarations énigmatiques pendant ces jours agités en Thuringe. Interrogé par "Der Spiegel" sur la voix manquante pour l'alliance potentielle des partis rivaux CDU, BSW et SPD, il a déclaré: "Une voix est juste devant vos yeux."

Il souligne à plusieurs reprises qu'il ne peut pas soutenir un gouvernement minoritaire après son expérience avec la coalition rouge-rouge-verte minoritaire. L'alliance rouge-rouge-verte a été renversée dimanche.

De plus, Ramelow a offert son soutien à la formation du gouvernement le soir des élections - "si désiré par les autres partis". "Je ferai tout pour obtenir un gouvernement majoritaire", a-t-il déclaré, ou "je suis ouvert aux solutions et je ne participe pas à l'exclusionnisme".

Il reste à voir si cela pourrait également signifier tolérer une coalition prospective de trois partis sous la direction du CDU. Ou parle-t-il d'un gouvernement majoritaire avec la participation de sa Gauche, qui a 12 sièges au parlement de l'État? La dirigeante de la Gauche de Thuringe, Ulrike Grande-Rohtig, appelle au moins à une révision de la résolution d'incompatibilité du CDU - qui s'applique actuellement à la fois à l'AfD et à la Gauche.

Ramelow attend un appel du CDU.

"Je n'ai pas à spéculer", dit Ramelow, en soulignant que c'est à Voigt d'initier des pourparlers avec les partis démocratiques. Le CDU, avec le plus de sièges (23), a le mandat de former le gouvernement. Son parti de la Gauche est ouvert aux négociations, "si M. Voigt appelle".

Le quadragénaire Voigt prévoit initialement de parler avec le BSW et le SPD, et probablement seulement avec Ramelow au sujet du projet de budget 2025. L'ancienne ministre-présidente du CDU de Thuringe, Christine Lieberknecht, plaide au moins en faveur de pourparlers avec la Gauche. "Vous ne pouvez pas ignorer la Gauche, même juste pour la tolérance. C'est simple - rien d'autre", a-t-elle déclaré au Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Rôle de modérateur dans le poker de la coalition

Le politologue Torsten Oppelland considère une coalition de CDU, BSW et SPD - un modèle unique en Allemagne - plausible. "Sur le plan politique de l'État, les différences politiques entre le CDU et le parti de Wagenknecht ne sont pas si importantes", affirme-t-il.

En fin de compte, la situation évoque le coalition de Ramelow de 2020 - son alliance avec le SPD et les Verts manquait également d'une majorité. Il y avait au moins un pacte de stabilité d'une année avec le CDU. Tolérer un gouvernement dirigé par le CDU de la Gauche n'est pas une condition préalable. "Mais en fin de compte, c'est ce à quoi cela aboutira", croit Oppelland.

Et quel rôle Ramelow voit-il pour lui-même? Il restera ministre-président jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement soit en place, probablement fin septembre après la séance constitutive du Landtag. Différent de Voigt et du dur AfD Björn Höcke, Ramelow a remporté directement sa circonscription d'État et exercera, selon ses propres déclarations, son mandat de député.

Dans le poker de la coalition, le politique expérimenté, ancien syndicaliste et arbitre des chemins de fer Ramelow peut voir un rôle de médiateur pour lui-même. "Oui, si c'est souhaité. Je peux essayer d'amener les partis à la table", dit Ramelow. Le premier défi est l'élection d'un président du Landtag. Le droit de proposer un candidat appartient au parti le plus fort - l'AfD.

Le BSW, en tant que partenaire potentiel pour le CDU en Thuringe, pourrait jouer un rôle significatif dans les négociations de coalition. Despite the plan of the CDU leader Voigt falling short by a single vote, the possibility of BSW considering joining a CDU-led government remains a topic of discussion.

Au milieu de ces négociations, Bodo Ramelow, le chef de la faction de gauche, condamne sans équivoque la propagation de rumeurs concernant son éventuel rôle dans l'obtention de majorités, déclarant : "C'est du vent, c'est du délire."

