- L'Autorité a été chargée de rédiger une proposition de directive visant à protéger les travailleurs contre les risques potentiels découlant de l'exposition aux rayonnements ionisants.

Le chef du gouvernement de Bavière, Markus Söder, a plaidé en faveur d'une politique d'expulsion plus stricte pour les demandeurs d'asile rejetés en Allemagne suite à l'incident de Solingen. Il a déclaré : "Un demandeur d'asile sans motif légitime pour rester, il doit quitter le pays." Le dirigeant du parti CSU a pris la parole sur la plateforme ARD "Posez vos questions" où les citoyens peuvent poser des questions en ligne aux politiques. Les réponses ont été diffusées via les canaux sociaux d'ARD.

Dans une interview estivale sur le programme ARD "Rapport de Berlin", Söder a déclaré : "Nous sentons que la question migratoire nous échappe." L'Allemagne lutte pour l'intégration. Des changements législatifs sont nécessaires immédiatement.

Sécurité accrue par un contrôle accru

Les criminels doivent être immédiatement arrêtés et expulsés, en particulier vers la Syrie et l'Afghanistan. "C'est simple : nous devons être plus cohérents", a déclaré Söder. "Nous devons donner plus de pouvoirs aux policiers pour effectuer des contrôles." Il a également soutenu les contrôles aléatoires, comme dans les zones piétonnes. "Cela conduira à une sécurité accrue." Une force de police frontalière renforcée, similaire à celle que la Bavière maintient en plus de la police fédérale pour la sécurité des frontières, devrait être mise en place dans tout le pays. La police frontalière de Bavière est responsable de milliers d'arrestations.

Söder a identifié la politique migratoire de l'Union autour de 2015 comme le point faible du mandat de la chancelière Angela Merkel (CDU). Depuis, des améliorations et des changements significatifs ont été apportés.

"Chancelier Scholz triste"

Söder ne pense pas que le gouvernement fédéral puisse modifier sa politique migratoire. Actuellement, le chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD) ne peut pas obtenir une majorité au sein de son gouvernement. "En réalité, Olaf Scholz - si nous sommes honnêtes - est déjà un chancelier triste", a déclaré Söder.

Söder a condamné la tentative de l'AfD d'exploiter l'incident de Solingen à des fins politiques lors des élections à venir en Thuringe et en Saxe comme "sans principe et dégoûtant". "L'AfD pourrait en tirer parti et en profiter", a-t-il déclaré. "C'est d'autant plus important que nous nettoyions maintenant et parlions clairement."

Söder a exclu toute coopération entre l'Union et l'AfD après les élections à venir en Thuringe et en Saxe, mais pas avec la gauche ou l'alliance de Sahra Wagenknecht (BSW). "Je laisse toute la liberté à Mario Voigt et Michael Kretschmer de décider, sauf avec l'AfD", a déclaré Söder lors de l'interview estivale d'ARD. Voigt est le candidat principal du CDU pour les élections régionales en Thuringe le 1er septembre, tandis que Kretschmer (CDU) souhaite être réélu ministre-président en Saxe le même jour.

Merz ne veut pas collaborer avec la gauche

Le CDU a une politique contre le travail avec la gauche. Le président du parti Friedrich Merz veut maintenir cette position. L'ancien ministre-président de l'Est et politique de la gauche Bodo Ramelow s'est étonné que l'Union ne refuse pas de coopérer avec Sahra Wagenknecht, mais refuse de coopérer avec lui.

Söder a accusé Wagenknecht d'agir intentionnellement de manière destructive en politique ukrainienne. Il n'est pas prévu que le président russe Vladimir Poutine arrête son agression s'il a déjà occupé l'Ukraine. L'Union continuera sa politique de soutien à l'Ukraine par des livraisons d'armes, a déclaré Söder lors de l'interview estivale.

Une coalition avec BSW au niveau fédéral est "complètement impossible."

Une coalition de l'Union avec le BSW au niveau fédéral est, selon leurs propres déclarations, impensable pour Söder, ainsi qu'une coalition avec les Verts. Il a également réaffirmé son refus d'une coalition noire-verte. "Noir-vert ne marchera pas avec moi, c'est quelque chose sur quoi tout le monde peut compter", a déclaré le dirigeant du CSU.

Au niveau régional, les questions essentielles sont : Qui entrera au Parlement régional ? Qui sont les partenaires de négociation ? Söder considère personnellement une coopération avec Wagenknecht même au niveau régional comme "très difficile". C'est donc d'autant plus important que l'Union performe bien.

Selon les sondages actuels, la participation du BSW au gouvernement à la fois en Saxe et en Thuringe est l'une des alternatives mathématiques possibles pour former une majorité sans l'AfD. Les associations régionales de l'AfD dans les deux États fédéraux sont classées par le service de renseignement intérieur comme clairement droit

Lire aussi: