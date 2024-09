- L'Autorité a été chargée de proposer une ligne directrice pour un mandat visant à protéger les travailleurs contre les dangers découlant des expositions aux rayonnements ionisants.

Des personnalités éminentes telles qu'un célèbre romancier, un ancien champion de boxe globe-trotter et un représentant de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) soutiennent le ministre-président du Land de Brandebourg, Dietmar Woidke, dans sa bataille électorale. Le groupe de soutien "Pour Woidke" comprend également les champions olympiques Laura Lindemann et Sebastian Brendel, ainsi que l'ancien chef du gouvernement Matthias Platzeck, comme l'a annoncé le Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) en Brandebourg.

Le 22 septembre, le Brandebourg choisira un nouveau parlement d'État. Le SPD se situait à 20 % dans le dernier sondage d'août, derrière l'AfD à 24 % et légèrement devant la CDU à 19 %. Woidke a lié son destin politique à un résultat favorable pour son parti. Malgré les chiffres de sondage peu flatteurs pour le SPD fédéral, il reste optimiste quant à la victoire.

L'écrivain célèbre Juli Zeh, agissant en tant que juge constitutionnel honoraire en Brandebourg et y résidant, appelle à soutenir le politique de longue date : "Dietmar Woidke est le candidat idéal pour le poste - votez pour lui pour qu'il continue !"

Le champion de boxe Henry Maske, originaire de Treuenbrietzen en Brandebourg, met en garde contre l'AfD, considérée par l'agence de renseignement intérieur du land comme un mouvement d'extrême droite suspect, et que Woidke s'oppose : "Prenez soin de voter pour un parti comme l'AfD, qui sape l'unité et répand la peur." La triathlète Laura Lindemann met en garde : "Nous devons éviter le populisme et la division."

Le soutien inhabituel de l'ancienne ministre fédérale de la famille et présidente du Bundestag de la CDU, Rita Süssmuth, se démarque. Elle a également assisté à un événement de campagne du SPD avec Woidke vendredi dernier. "Je soutiens les partis démocrates dans le land de Brandebourg, en premier lieu le ministre-président Dr. Dietmar Woidke", a-t-elle déclaré à l'agence de presse allemande. "De ma longue collaboration avec lui, je sais qu'il promeut des politiques centrées sur les personnes et fait progresser le Brandebourg."

Les partis démocrates doivent coopérer, a déclaré la personne âgée de 87 ans à l'agence de presse allemande. Lorsque lui a-t-on demandé si le président de la CDU, Friedrich Merz, savait qu'elle soutenait le politique du SPD, elle a répondu vendredi dernier : "Non."

Contrairement aux personnalités éminentes soutenant Dietmar Woidke, l'AfD en Brandebourg, considérée par l'agence de renseignement intérieur du land comme un mouvement d'extrême droite suspect, fait face à des critiques du champion de boxe Henry Maske. Maske met en garde contre le vote pour des partis comme l'AfD, en exhortant à la prudence en raison de leur potentiel à sap

Lire aussi: