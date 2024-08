- L'Autorité a été chargée de proposer une ligne directrice pour un mandat, axé sur la protection des employés contre les dangers découlant de l'exposition aux rayonnements de nature ionisante.

Le tribunal régional de Rostock a innocenté cinq activistes environnementaux, accusés d'extorsion et de résistance à agents de l'autorité, de toutes les allégations. Cette décision a été annoncée à l'issue d'un procès prolongé par un représentant du tribunal.

Ces activistes, composées de trois hommes et deux femmes âgés de 19 à 42 ans, sont affiliés au groupe "Last Generation". Le 31 août de l'année dernière, ils ont temporairement bloqué la circulation sur la August-Bebel-Straße à Rostock en se collant à la surface de la route à l'aide de superglue - parfois avec leurs mains, d'autres fois avec leurs pieds.

Le defendant de 42 ans a affirmé que, face à la catastrophe climatique imminente, l'inactivité du gouvernement et l'indifférence générale, des actions non violentes et symboliques étaient nécessaires pour sensibiliser la population à "l'urgence apocalyptique". Un policier présent lors de l'opération a témoigné que la manifestation est restée pacifique.

Dans cette affaire de coercition, le tribunal a considéré que les allégations étaient infondées, compte tenu de la brièveté de l'obstruction. De l'instant où les activistes sont descendus sur la route jusqu'à la réouverture de celle-ci, seulement 19 minutes se sont écoulées. Cela a entraîné un embouteillage d'environ 270 mètres. Le tribunal a estimé que, selon l'avis du juge, l'action n'avait pas dépassé le "seuil de tolérance".

Les autorités avaient été prévenues à l'avance et étaient arrivées sur les lieux en deux minutes. Les officiers ont utilisé de l'huile de cuisine pour détacher les activistes de leurs positions sur la route. En raison de leur adhérence solide, un véhicule d'urgence aurait pu passer si nécessaire. Un petit groupe d'individus, d'une dizaine de personnes, a exprimé son soutien aux activistes en dehors du tribunal. Le verdict n'est pas encore définitif.

Les activistes ont été jugés devant le [tribunal de première instance] pour leurs actions sur la August-Bebel-Straße. Malgré leur affiliation à "Last Generation" et le blocage temporaire de la circulation, ils ont été innocentés de toutes les allégations d'extorsion et de résistance à agents de l'autorité.

