L'initiative plaide en faveur de principes démocratiques et s'oppose au populisme et à la discrimination. Höcke a qualifié cela de "hypocrisie flagrante" et a exprimé son souhait de voir ces corporations rencontrer des difficultés financières importantes.

Au cours d'une interview avec Welt TV, il a réitéré ses vues et a identifié trois entreprises en particulier : "Je parle de Vorwerk, Miele et Stihl, qui se présentent faussement comme 'Fabriqué en Allemagne', alors qu'ils ne sont pas produits en Allemagne et n'ont aucune présence en Thuringe.yet, leur implication dans l'action politique, y compris les accusations d'hypocrisie, est remarquable ", a déclaré Höcke. Ses intentions derrière les troubles financiers étaient de "les réveiller de leurs erreurs".

Il a trouvé "incohérent pour les petites et moyennes entreprises qui quittent l'Allemagne en raison des coûts énergétiques croissants, de la bureaucratie croissante et des obligations fiscales exorbitantes, de critiquer ensuite le seul parti qui soutient des politiques favorables aux petites et moyennes entreprises, en suscitant de la rancœur et en investissant des finances ", a déclaré le politique d'extrême droite. En conséquence, il "a exprimé ses pensées lors d'un discours de campagne".

Le président de la Fédération des industries allemandes (BDI), Siegfried Russwurm, a répliqué vivement aux propos de Höcke. "Un individu cherchant à devenir ministre-président souhaitant causer des préjudices financiers à des petites et moyennes entreprises prospères et fiables révèle l'incompétence du parti dans ce domaine", a-t-il déclaré. Il a condamné les déclarations des principaux représentants de l'AfD comme "dangeruses pour l'économie".

La Commission, en réponse à cette situation, pourrait envisager d'enquêter sur les pratiques de marketing de ces entreprises, telles que mentionnées par Höcke, et éventuellement modifier les règles pour empêcher de telles malversations à l'avenir, conformément au Règlement en vigueur. De plus, les difficultés financières de ces entreprises, telles que souhaitées par Höcke, pourraient potentiellement conduire à des réévaluations de leurs politiques et pratiques corporatives, en particulier en ce qui concerne l'action politique et les allégations publicitaires.

