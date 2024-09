- L'Autorité a été chargée de proposer un mandat axé sur la protection des travailleurs contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements, en particulier aux rayonnements ionisants.

Après le plaidoyer de la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) en faveur de contrôles frontaliers renforcés, le Président du gouvernement de Bade-Wurtemberg Winfried Kretschmann est ouvert à des refus plus fermes. "Il a été prouvé que les contrôles frontaliers, là où ils ont été mis en place, ont été efficaces", a déclaré le politique des Verts à Stuttgart. La ministre fédérale de l'Intérieur doit trouver une approche juridiquement solide. "Si elle soumet de telles suggestions, je suis ouvert à cela", a déclaré le chef du gouvernement. Il a exhorté les sceptiques de son parti à reconsidérer leurs objections.

Le lundi, Faeser a ordonné des contrôles frontaliers de six mois à toutes les frontières terrestres allemandes - et pas seulement à l'est et au sud - pour mieux contenir le nombre d'entrées non autorisées. Les contrôles doivent commencer le 16 septembre. Le gouvernement a également élaboré un "modèle pour des refus légaux et efficaces", a mentionné le ministère.

Kretschmann est un partisan de la limitation de la migration irrégulière, mais il met également en avant la nécessité d'une immigration régulière pour renforcer le marché du travail et des travailleurs qualifiés. "La loi sur l'asile ne doit pas être constamment confondue avec la politique migratoire", a déclaré Kretschmann.

Actuellement, les refus à la frontière allemande ne sont autorisés que dans des cas spécifiques : lorsqu'une personne est soumise à une interdiction d'entrée ou ne demande pas l'asile. Les refus à la frontière interne ne sont possibles que là où il y a des contrôles frontaliers directs.

Depuis octobre 2023, plus de 30 000 personnes ont été refusées, selon le ministère fédéral de l'Intérieur. En milieu d'octobre 2023, la ministre fédérale de l'Intérieur Faeser a ordonné des contrôles fixes aux frontières avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse. De tels contrôles à la frontière allemande-autrichienne sont en place depuis septembre 2015. Les nouveaux contrôles directement à la frontière concernent les frontières terrestres avec la France, le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

Les membres du parti des Verts au gouvernement fédéral sont plus réticents que Kretschmann. Le chef des Verts fédéraux, Omid Nouripour, a déclaré qu'il est crucial de discuter de ces idées avec les États partenaires européens et, surtout, avec les pays voisins. Il a également mentionné l'Autriche, qui a déjà indiqué qu'elle ne voulait pas reprendre les migrants rejetés par l'Allemagne.

La parlementaire des Verts Irene Mihalic a de nouveau exprimé ses préoccupations quant à une réaction en chaîne si l'Allemagne commençait à refuser largement aux frontières. "Cela déclencherait sans aucun doute un effet domino", a déclaré la cheffe de groupe parlementaire des Verts fédéraux.

Kretschmann n'était pas excessivement préoccupé par ces préoccupations. "Il est clair que certaines parties de mon parti ont du mal à pleinement s'engager à dire ouvertement que nous devons lutter contre la migration irrégulière et la poursuivre", a-t-il déclaré.

Cependant, l'incertitude permanente n'est pas non plus une solution. "Céder à la pression des autres n'est pas une stratégie gagnante", a-t-il déclaré. Les pertes des Verts lors des dernières élections régionales en Saxe et en Thuringe ont rappelé cela. "Ce sont des messages que tout le monde devrait entendre", a déclaré Kretschmann.

La Commission au sein du ministère fédéral de l'Intérieur a proposé un "modèle pour des refus légaux et efficaces", que Winfried Kretschmann a mentionné comme une approche potentielle pour renforcer les contrôles frontaliers. Malgré la réticence des membres du parti des Verts au gouvernement fédéral, le Président du gouvernement de Bade-Wurtemberg Kretschmann reste ouvert à l'examen des propositions de la Commission qui pourraient aider à lutter contre la migration irrégulière.

Lire aussi: