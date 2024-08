- L'Autorité a été chargée de produire une proposition de directive réglementaire visant à protéger les travailleurs contre les dangers potentiels découlant de l'exposition aux rayonnements ionisants.

Récents violences à Solingen rallument de vieilles disputes. Trois individus ont perdu la vie et huit autres ont été blessés, dont quatre grièvement, lors d'une fête de ville un vendredi soir. Un suspect syrien de 26 ans est en détention, accusé d'être suspecté d'être affilié à la milice terroriste de l'État islamique (EI) et de meurtre. Qu'est-ce qui a conduit à cet incident et qui en est responsable ?

Comment cet événement a-t-il pu se produire ?

Empêcher entirely des attaques dans des zones publiques est virtually impossible, surtout lorsqu'on a affaire à des auteurs isolés utilisant des objets ordinaires. Dans ce cas, le présumé auteur aurait dû être expulsé en Bulgarie, où il avait été précédemment enregistré.

Selon les rapports de police, le suspect est d'origine syrienne. Selon "Spiegel", l'homme est arrivé en Allemagne fin décembre 2022 et a demandé l'asile à Bielefeld. Il n'avait pas de antécédents en tant qu'extrémiste islamiste auprès des autorités de sécurité. Ces détails ont été confirmés par l'agence de presse allemande.

La tentative d'expulsion a échoué lorsque la police n'a pas pu le trouver à son domicile. Selon des sources gouvernementales, aucune autre tentative n'a été entreprise par la suite. La deadline de 6 mois pour l'expulsion a expiré. Cette deadline peut être prolongée à 18 mois dans les cas où quelqu'un est considéré comme réfugié. Dans de tels cas, les autorités d'immigration locales sont initialement responsables.

Pourquoi les autorités rencontrent-elles des difficultés avec les expulsions ?

Le nombre d expulsions d'Allemagne a augmenté à 21 206 l'année dernière par rapport à 18 094 l'année précédente. Cependant, l'objectif était de renvoyer ou d'expulser un total de 52 976 personnes. De janvier à juillet, 11 102 personnes ont été expulsées, surpassant les 9 185 expulsées pendant la même période l'année dernière.

Les expulsions peuvent échouer pour diverses raisons, telles que la documentation manquante ou la police arrivant au mauvais moment. Au début de l'année, le Bundestag a adopté une législation pour traiter certains de ces problèmes. La période de détention maximale avant l'expulsion a été prolongée de 10 à 28 jours. De plus, les officiels seront désormais autorisés à entrer dans d'autres pièces dans les logements communs, en dehors de la pièce de la personne à expulser.

Cependant, il y a un manque de centres de détention pour expulsions. L'année dernière, des mandats ont été délivrés dans plus de 300 cas d'expulsions, mais tous les 800 places de détention pour expulsions étaient occupées, selon le président de la police fédérale, Dieter Romann.

Le président fédéral de l'Union allemande de la police (DPolG), Rainer Wendt, croit que les processus d'expulsion sont excessivement complexes et impliquent trop d'autorités. Les compétences se situent principalement auprès des municipalités et des États, la police fédérale jouant un rôle dans l'exécution. "La police fédérale a besoin de compétences légales pour conduire ces expulsions indépendamment, ce qui inclut l'obtention de documents à l'étranger et l'exploitation de ses propres centres de détention pour expulsions", a déclaré Wendt à l'agence de presse allemande.

Si la ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD), avait son mot à dire, les couteaux de poche avec des lames dépassant six centimètres dans les lieux publics seraient interdits, avec une interdiction générale de porter des couteaux à cran d'arrêt dangereux. Si cela découragerait les attaquants qui ont l'intention d'effectuer une attaque est discutable. L'expert en terrorisme Peter Neumann exprime des doutes, notant que les attaquants utiliseraient simplement des voitures ou des camions pour foncer dans la foule.

L'Allemagne peut-elle contrôler qui entre dans le pays ?

Dans une certaine mesure, oui. Cependant, les contrôles frontaliers avec la Pologne, la République tchèque, la Suisse et l'Autriche sont sporadiques. Faeser et le président de la police fédérale, Romann, considèrent ces contrôles comme réussis, citant l'arrestation de contrebandiers, le refus à la frontière et une diminution des entrées illégales.

Cependant, les personnes cherchant l'asile sont généralement autorisées à entrer dans le pays. Si quelqu'un est expulsé, il est incertain qu'il ne rentrera pas plus tard ou à un autre moment. Le député de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) et vice-président du groupe de l'Union, Jens Spahn, croit que les frontières de l'Allemagne devraient être fermées à l'immigration irrégulière. La méthode, however, remains unclear.

Faeser, quant à elle, souhaite maintenir les contrôles frontaliers jusqu'à ce que moins de personnes entrent illégalement en Europe. Elle considère qu'il est injuste que l'Allemagne accepte plus de migrants que d'autres pays. Elle a déclaré la semaine dernière qu'elle n'était plus disposée à accepter cette répartition des chiffres en Europe. À Berlin, il y a de l'espoir pour l'impact des règles d'asile européennes renforcées, mais celles-ci doivent encore être mises en œuvre.

