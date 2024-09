17:06 Lang: "Il est temps d'agir maintenant"

La cheffe du parti Vert, Ricarda Lang, exprime sa préoccupation concernant l'urgence d'agir politiquement face aux situations de inondations critiques en Europe centrale et orientale. Elle accuse le changement climatique d'être le principal responsable, rendant les inondations et les précipitations plus fréquentes, graves et probables. Elle appelle la politique à ne pas seulement réagir mais aussi à se préparer à de telles situations. Ses sentiments sont partagés après des discussions avec l'exécutif du parti à Berlin. "Il est donc grand temps d'agir maintenant", suggère-t-elle. Elle plaide pour que la question de la protection du climat soit prioritaire sur l'agenda politique. En regardant le chef de la CDU, Friedrich Merz, elle souligne que le monde n'a pas pris fin l'année dernière comme il l'avait affirmé, pour insister sur l'importance d'accorder plus d'attention à la protection du climat.

16:41 L'Autriche affecte des millions à la restauration des dommages causés par les inondations

Le chancelier autrichien, Karl Nehammer, a initialement affecté 300 millions d'euros du fonds de catastrophe pour restaurer les dommages causés par les inondations en Autriche. Ces fonds peuvent être complétés si nécessaire, mentionne le chef du gouvernement OVP. Les particuliers qui ont perdu des biens en raison de la catastrophe naturelle peuvent également demander de l'aide financière de ce fonds. L'ampleur des dommages causés par les précipitations records de plusieurs jours dans l'est de l'Autriche est encore inconnue.

16:08 Fissure dans le barrage : évacuation immédiate

Le maire de Paczkow, Artur Rolka, dans le sud-ouest de la Pologne, a annoncé une évacuation immédiate des districts les plus bas en raison d'une fissure découverte dans le barrage d'un réservoir. Il met en garde contre une aggravation des dommages et invite tous les résidents qui doivent être évacués à signaler. Les propriétaires de maisons et les habitants des appartements qui ne sont pas encore touchés par l'eau sont également invités à partir et à se rendre dans des zones sûres de la ville. Après que des appels d'évacuation volontaires ont été ignorés, le maire a décidé d'une évacuation obligatoire, comme il l'a déclaré dans une interview à la télévision polonaise. Le réservoir touché a été construit au-dessus de Paczkow sur la Glatzer Neiße, un affluent de l'Oder.

15:54 Habeck: Plus d'efforts pour "dompter la crise climatique"

Le vice-chancelier du parti Vert, Robert Habeck, appelle à une détermination accrue en matière de protection du climat à la lumière de la catastrophe des inondations dans plusieurs pays européens. Il plaide pour une expansion plus rapide des énergies renouvelables, la transition énergétique et une production industrielle respectueuse du climat. "Des inondations plus fréquentes, des catastrophes comme celle de la vallée de l'Ahr, cette année en Bavière - ce sont des résultats de la crise climatique", déclare Habeck. "C'est pourquoi nos efforts pour dompter la crise climatique sont si cruciaux". Cependant, il reconnaît que les événements météorologiques extrêmes ne peuvent pas être arrêtés à ce stade, donc des mesures de précaution supplémentaires sont nécessaires. "Des digues plus solides, des systèmes de rétention, plus d'espace pour les rivières" sont nécessaires pour mieux protéger les gens, suggère-t-il.

15:36 Plus de morts par inondations

Au moins 15 personnes ont perdu la vie en raison des inondations dans plusieurs pays européens, notamment en Autriche (3 morts), en République tchèque (1 mort), en Pologne (5 morts) et en Roumanie (6 morts).

15:21 La Pologne déclare l'état de catastrophe pour certaines régions

La Pologne a déclaré l'état de catastrophe pour les régions touchées par les inondations, accordant ainsi plus de pouvoirs aux autorités pour donner des ordres et restreindre temporairement les libertés et les droits civils. Cela comprend la capacité de commander facilement l'évacuation de certains endroits ou installations et d'interdire aux citoyens d'être dans certaines zones.

14:59 Expert explique les causes des événements de précipitations extrêmes

Un expert, Georg Johann, explique pourquoi les événements de précipitations extrêmes et les risques d'inondations sont de plus en plus fréquents. Il les relie au changement climatique. Les paysages inondés, les routes inondées, les digues trempées et les communautés trempées sont les scènes tragiques en Autriche, en Pologne, en République tchèque et en Roumanie en raison de ces fortes précipitations.

14:34 Les Chemins de fer fédéraux autrichiens prolongent l'avertissement de voyage jusqu'au jeudi

Les Chemins de fer fédéraux autrichiens ont prolongé l'avertissement de voyage urgent émis le 13 septembre 2024 jusqu'au 19 septembre 2024 en raison des conditions météorologiques exécrables en Autriche.

14:19 Le nombre de morts par inondations en Europe augmente

Au moins 11 personnes ont perdu la vie dans des parties de l'Autriche, de la Pologne, de la Roumanie et de la République tchèque en raison des inondations. En Autriche, deux personnes de plus sont mortes, tandis qu'une personne a péri dans la rivière Krasovka dans la région de Moravie-Silésie à l'est de la République tchèque. Les autorités tchèques rapportent également au moins sept personnes portées disparues.

14:04 Dévastation en Europe : le gouvernement fédéral offre son aide

Le gouvernement fédéral offre son aide aux personnes touchées par les inondations dans plusieurs pays européens. "Nos voisins, partenaires européens, et même ceux d'ici devraient comprendre : nous surveillons de près la situation et sommes prêts à aider", déclare la porte-parole adjoint du gouvernement, Christiane Hoffmann, à Berlin. La situation en Autriche, en République tchèque, en Pologne et en Roumanie est souvent catastrophique. Hoffmann déclare : "Ces images dévastatrices et les nouvelles de morts et de personnes portées disparues nous horrifient et nous attristent. Au nom du gouvernement fédéral, nous présentons nos condoléances et notre sympathie à tous ceux qui sont touchés."

13:43 Orban annule ses obligations internationales

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a reporté toutes ses obligations internationales en raison des inondations dans son pays. "En raison des conditions météorologiques extrêmes et des inondations en cours en Hongrie, j'ai reporté toutes mes obligations internationales", a-t-il publié sur le service en ligne X. Aucune autre information n'a été fournie. Orban était prévu pour intervenir dans un débat sur le programme de six mois de la présidence hongroise du Conseil de l'UE au Parlement européen à Strasbourg mercredi. Le politique de droite est souvent confronté à des critiques virulentes de la part du Parlement européen et de la Commission européenne.

13:12 Ostrava submergée : brèches dans les digues de la troisième ville de République tchèque Les évacuations ont été étendues à Ostrava, la troisième ville de République tchèque, en raison d'un danger imminent de submersion. "Des brèches claires ont été identifiées dans plusieurs districts", a déclaré le ministre de l'Environnement Petr Hladik après une réunion d'urgence. Les habitants ont été évacués en partie à l'aide de bateaux gonflables. On estime qu'environ 100 mètres cubes d'eau par seconde s'écoulent à travers les brèches. Des tentatives sont faites pour combler les brèches avec des pierres. Ostrava, qui compte environ 285 000 habitants, est située à la confluence de plusieurs rivières, dont l'Oder et l'Opava. Ostrava, ville industrielle et minière, se trouve à environ 280 kilomètres à l'est de Prague. La circulation des trains vers Ostrava et plus loin vers la Pologne a été complètement interrompue. Une centrale électrique a dû être fermée. À proximité de Bohumin, les réseaux électriques et mobiles ont été perturbés en raison de la submersion. L'approvisionnement en eau a été coupé dans de nombreux endroits.

12:33 Pluie record : 450 litres par mètre carré dans une ville tchèque Les précipitations de la dépression "Anett" sont importantes : depuis vendredi, 450 litres d'eau par mètre carré sont tombés à Serec, en République tchèque, près de la frontière polonaise. C'est la plus forte pluviométrie des derniers jours, selon le météorologiste d'ntv.de Oliver Scheel. En Allemagne, Ruhpolding/Berchtesgadener Land lider avec 320 litres en quatre jours. En Autriche, 364 litres sont tombés dans la région de St. Pölten et 369 litres à Lilienfeld. Vienne a enregistré 279 litres, mais les pluviomètres ont ensuite échoué, donc les informations exactes sont temporairement indisponibles. En Pologne, les plus fortes précipitations ont été enregistrées à Katowice avec 200 litres.

12:25 Roumanie : Six morts dans la région des Carpates Des pluies torrentielles et des inondations ont fait au moins six morts dans la région des Carpates en Roumanie. Les régions de Galati, Vaslui et Iasi, dans l'est de la Roumanie, ont été particulièrement touchées. Environ 300 personnes ont dû être évacuées et environ 6 000 fermes ont été inondées. Les décès sont principalement des personnes âgées, dont deux femmes âgées de 96 et 86 ans. Le niveau d'alerte maximale pour les inondations reste en vigueur jusqu'à midi. Les inondations affectent principalement les villages isolés. Les gens ont cherché refuge sur les toits pour éviter d'être emportés par les eaux. Des centaines de pompiers ont été déployés.

11:59 Inondations en Saxe : le pic approche

Les niveaux d'eau de l'Elbe en Saxe continuent de augmenter. À midi, le niveau à Dresde est de 5,62 mètres, selon le centre de gestion des crues de l'État. Le deuxième niveau d'alerte pour les inondations a été déclenché dimanche soir. On estime que le troisième niveau d'alerte, à six mètres, sera dépassé tôt mardi matin. Le niveau de l'Elbe à Dresde devrait continuer à augmenter jusqu'à mercredi soir et atteindre son pic. À Schönau, à la frontière avec la République tchèque, le troisième niveau d'alerte a été activé avec un niveau de l'Elbe de 6,13 mètres. À la Neiße à Görlitz, le troisième niveau d'alerte a également été déclenché, mais le centre de gestion des crues anticipe une baisse des niveaux d'eau. Le point culminant d'une inondation est appelé le pic.

11:33 Autriche : deux décès supplémentaires

En Autriche, deux personnes de plus ont perdu la vie en raison des inondations, selon la police. Un homme de 70 ans et un homme de 80 ans sont morts dans leurs maisons dans des communes de Basse-Autriche, ont rapporté les autorités. Les deux hommes ont été emportés par les eaux dans leurs maisons. Dimanche, un pompier est également décédé lors

10:35 Mise à jour du Gouverneur sur la situation des inondations : "C'est toujours critique"Malgré une pause temporaire dans les précipitations, la situation des inondations en Basse-Autriche reste préoccupante. "Ce n'est pas fini, c'est toujours critique, c'est toujours intense", affirme la gouverneur de Basse-Autriche, Johanna Mikl-Leitner. Jusqu'à 80 litres d'eau par mètre carré sont prévus pour tomber dans certaines zones lundi. Le problème actuel est les barrages. "Le risque d'effondrement des barrages est important", déclarent les autorités. La vie publique est largement perturbée. Près de 200 routes en Basse-Autriche sont fermées, 1 800 bâtiments ont été évacués, de nombreux étudiants et enfants en garderie restent chez eux, selon Mikl-Leitner. Environ 3 500 ménages sont actuellement privés d'électricité. L'ampleur des dommages est actuellement incertaine. "Les victimes des inondations seront Certainly assisted", adds Mikl-Leitner. En Basse-Autriche, jusqu'à 370 litres d'eau par mètre carré sont tombés ces derniers jours - plusieurs fois le taux mensuel habituel.

10:10 Montée des niveaux de l'Elbe en SaxeLes niveaux de l'Elbe en Saxe continuent de grimper. Selon les données du Centre de Contrôle des Inondations de l'État, la valeur à Dresde a atteint 5,54 mètres tôt ce matin. On s'attend à ce que le seuil de six mètres soit dépassé plus tard dans la journée, déclenchant le niveau d'alerte trois le plus élevé. À ce niveau, les inondations des zones urbaines sont possibles. Le niveau d'alerte trois a déjà été atteint au jauge à Schöna sur l'Elbe près de la frontière tchèque, où le niveau d'eau était de 6,09 mètres. La Neiße de Lusace près de la frontière polonaise a également un niveau d'alerte trois, avec le niveau d'eau à 5,56 mètres, à peine un pouce du niveau d'alerte quatre le plus élevé. Une section de la route fédérale B99 a dû être fermée à Görlitz pour des raisons de sécurité, confirme un porte-parole de la police. Le niveau d'alerte pour l'étape 3 est de 4,80 mètres ici.

09:49 Inondations catastrophiques en République tchèque : un homme rencontre une fin aquatiqueLe premier décès documenté dans les inondations en République tchèque s'est produit. Les autorités rapportent également au moins sept personnes portées disparues. Un homme est décédé dans la petite rivière Krasovka dans le district de Bruntál, une partie de Moravie-Silésie, selon le président de la police Martin Vondrasek à la radio publique. Trois personnes qui voyageaient dans une voiture qui a été immergée dans une rivière en furie près de Jeseník dans les montagnes Hrubý Jeseník sont toujours portées disparues. Aucun signe du véhicule n'a été trouvé. Les autres personnes portées disparues ont été emportées dans divers cours d'eau tels que la rivière Otava. Un résident d'une maison de retraite sur la frontière polonaise est également porté disparu. Le Premier ministre tchèque Petr Fiala a décrit la situation comme une "inondation centenaire" - une inondation qui se produit statistiquement une fois par siècle au même endroit. Plus tôt, d'autres pays de l'UE avaient également signalé des décès liés aux inondations (voir l'entrée 06:40) : un pompier est décédé en Autriche, un homme en Pologne et six personnes en Roumanie.

09:17 Une femme chute dans la Neiße en vérifiant le niveau d'eauUne femme a glissé et est tombée dans la Neiße en vérifiant le niveau d'eau près de l'hôtel Parkhotel Merkur à Görlitz. Les premiers rapports de police indiquent que la femme a été emportée sur environ 700 mètres en aval avant de réussir à se libérer près du barrage de Vierradmühle. Elle reçoit maintenant des soins à l'hôpital pour hypothermie.

09:00 Le THW se prépare à des opérations majeures sur l'Elbe et l'OderL'Agence Technique de Secours (THW) se prépare à d'éventuelles inondations dans l'est de l'Allemagne. "Nous nous préparons à mobiliser des équipes plus importantes sur l'Elbe et l'Oder si nécessaire", déclare le responsable du département THW Fritz-Helge Voss dans le "Magazine du Matin" de ZDF. Voss recommande aux habitants des zones à risque de stocker des fournitures essentielles. Voss note que l'Allemagne a eu de la chance jusqu'à présent, mais s'attend à ce que les rivières Elbe, Neiße et Oder inondent cette semaine. Ce week-end, le THW a déployé environ 140 personnes en Bavière et en Saxe, y compris une aide au pont Carolabridge effondré à Dresde. Voss prévient que c'est la quatrième incidente importante d'inondation en Allemagne cette année, et il est vital d'être préparé et d'investir dans l'équipement. "En fin de compte, il s'agit de coûts d'adaptation au climat", déclare Voss.

08:43 Les autorités polonaises s'adressent à la situation de catastrophe des inondationsAprès les graves inondations dans le sud-ouest de la Pologne, le Premier ministre Mateusz Morawiecki a convoqué une réunion du cabinet d'urgence tôt lundi matin. Morawiecki a élaboré un décret déclarant l'état de catastrophe, mais le cabinet doit l'approuver. Les pluies persistantes ont entraîné des inondations dans la région sud-ouest de la Pologne près de la frontière tchèque, affectant notamment Nysa dans la région d'Opole pendant la nuit. La rivière Glatzer Neiße, un affluent de l'Oder, a inondé le service des urgences de l'hôpital local, comme le rapporte l'agence de presse PAP, entraînant l'évacuation de 33 patients, y compris des enfants et des femmes enceintes.

08:15 La Bavière fait face à de nouvelles pluies et à des niveaux d'eau élevés La situation des inondations en Bavière reste précaire dans certaines régions, avec des précipitations supplémentaires prévues. Malgré l'absence d'amélioration significative observée dans les régions touchées pendant la nuit, la police a affirmé qu'il n'y avait pas encore de signal d'alerte, car le Service d'information sur les crues (HND) prévoit une nouvelle hausse des niveaux d'eau avec le début de la semaine pluvieux. Le HND anticipe une augmentation des niveaux d'eau pour le Danube à Passau, la Vils à Vilshofen et l'Isar à Munich. La situation devrait progressivement s'améliorer à partir de mercredi. Jusqu'à mardi, le Service météorologique allemand (DWD) prévoit des pluies continues des Alpes au plat pays. Des précipitations importantes de 40 à 70 litres par mètre carré sont probables, avec jusqu'à 90 litres dans les régions sédentaires.

07:32 La République tchèque continue de souffrir : les niveaux d'eau montent Il n'y a aucun signe de répit pour les régions inondées et touchées par les inondations en République tchèque, où la vague de crue de la rivière Morava a atteint Litovel, à environ 200 kilomètres à l'est de Prague. La ville de près de 10 000 habitants a été submergée, a rapporté l'agence de presse CTK. Les autorités locales ont lancé un appel aux habitants pour éviter de gêner les services d'urgence. "Dans les heures qui suivent, nous nous attendons à une nouvelle augmentation du niveau d'eau de la rivière Morava", a averti le maire via les réseaux sociaux.

07:03 Rupture de barrage en Pologne : crainte d'inondations accrues Les villageois de la région de Glatzer Neiße en Pologne se préparent au pire alors que les inondations destructrices se rapprochent suite à la rupture d'un barrage. Des images ont capturé l'intensité des eaux en furie.

06:40 Tragédie des inondations en Europe : des victimes en Pologne et en Roumanie La Pologne, la République tchèque et la Basse-Autriche font face aux conséquences d'inondations centenaires, tandis que la situation en Roumanie est également critique suite à des pluies torrentielles. Différents décès ont été signalés dans les pays de l'Union européenne en raison des inondations : un pompier en Autriche, un homme en Pologne et six personnes en Roumanie.

06:12 Évacuations en République tchèque suite aux inondations Des tempêtes dévastatrices ont envahi plusieurs villes tchèques comme Jeseník dans les Beskids et Krnov à la frontière polonaise. Les services d'urgence ont dû secourir plusieurs personnes en bateau et en hélicoptère à Jeseník. Après les inondations, le risque d'effondrement de terrains est élevé dans de nombreux endroits.

05:49 Passagers de croisière bloqués par les inondations à Vienne Les fortes pluies sur le Danube ont laissé des dizaines de passagers bloqués à bord d'un navire de croisière suisse à Vienne. Près de 100 passagers et 40 membres d'équipage à bord du "Thurgau Prestige" ne peuvent pas débarquer en raison de quais inondés, selon la radio suisse SRF via Thurgau Travel. Les passagers ne peuvent pas quitter le navire tant que le quai est inondé. D'autres navires sont également bloqués à Vienne. Les autorités locales prendront la décision du départ des passagers, qui pourraient être contraints de rester à bord jusqu'à au moins mardi. Le "Thurgau Prestige" devait voyager de Linz à Budapest et retour, mais il est maintenant bloqué à Vienne.

La tempête "Anett", reconnue internationalement comme "Boris", a causé des niveaux de pluie et d'inondations bibliques en Pologne, en République tchèque, en Autriche et en Roumanie, entraînant au moins huit décès confirmés.

Sentence 1: La catastrophe des inondations dans plusieurs pays européens a suscité des appels à une action accrue en matière de protection du climat, le Vice-Chancelier Vert Robert Habeck réclamant une expansion plus rapide des énergies renouvelables et de la production respectueuse du climat.

Sentence 2: Les situations d'inondation dévastatrices en Europe centrale et orientale, exacerbées par la crise climatique, soulignent la nécessité d'une action et de préparations immédiates, selon ce qu'a suggéré la cheffe du parti Vert Ricarda Lang.

