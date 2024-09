L'Autorité a été chargée de présenter une proposition de mandat visant à protéger les travailleurs contre les dangers découlant de l'exposition aux rayonnements ionisants.

04:44 Experts Anticipent Controverse sur la 'barrière' au sein de la CDUCompte tenu de la situation politique complexe en Thuringe, la CDU doit réfléchir à s'aligner avec le parti de gauche, selon l'expert politique Oliver Lembcke de l'université Ruhr de Bochum. Toutefois, cela raviverait inévitablement le débat sur la 'barrière' vers la droite, vers l'AfD, a-t-il souligné. "Si vous commencez à questionner une barrière, vous devrez débattre de l'autre également."

03:31 Saxe : Kretschmer et Urban obtiennent des sièges directsLe candidat AfD en tête en Saxe, Jörg Urban, a remporté un siège direct dans l'élection régionale. Urban a remporté la circonscription de Bautzen 5 avec 42,4 % des premiers votes, devançant le candidat CDU Marko Schiemann qui a obtenu 38,1 %. Dans l'ensemble, la CDU a remporté de justesse l'élection régionale en Saxe face à l'AfD. Le ministre-président Michael Kretschmer a également conservé son siège direct dans la circonscription de Görlitz 2 avec 47,2 % des votes.

02:18 Esken regrette sa déclaration de Solingen, souhaite apprendre des attaques islamistesLa présidente du SPD, Saskia Esken, a rétracté sa déclaration dans les talk-shows selon laquelle il n'y avait pas grand-chose à apprendre de l'attaque terroriste motivée par l'islamisme à Solingen. Elle a admis : "C'était clairement une déclaration peu judicieuse et incorrecte." Elle a également déclaré : "Nous devons apprendre de cette attaque et de celles qui l'ont précédée, ainsi que des attaques potentielles à venir, que nous devons prendre l'islamisme et la menace du terrorisme islamiste plus au sérieux que nous ne l'avons fait jusqu'à présent." Dans ce contexte, Esken a fait référence au paquet de mesures du gouvernement fédéral.

01:34 Oettinger soutient Merz comme candidat à la chancellerieLes conversations post-électorales en Saxe et en Thuringe ont suscité un débat sur le candidat à la chancellerie de l'Union pour l'élection fédérale à venir. L'ancien ministre-président de Bade-Wurtemberg et commissaire européen Günther Oettinger plaide en faveur du président de la CDU, Friedrich Merz, et encourage une action rapide. "Ne pas le nommer immédiatement après l'élection du Brandebourg serait une erreur", a déclaré Oettinger au Tagesspiegel. "Je vois un large soutien au sein de mon parti pour donner à Merz l'opportunité de mener." Des sentiments similaires ont été exprimés par le chef d'entreprise parlementaire de l'Union, Thorsten Frei, et l'ancien ministre de l'Intérieur fédéral, Horst Seehofer.

01:01 Berger remporte un siège direct pour les Electeurs libres en SaxeLe maire de Grimma, Matthias Berger, a réussi à obtenir un siège au Parlement régional de Saxe pour le parti des Electeurs libres. Berger a remporté un impressionnant 36,6 % des votes dans la circonscription électorale de Leipzig Land 3, selon les données du comité électoral régional. Berger était le candidat principal des Electeurs libres en Saxe, bien que le parti n'ait remporté que 2,3 % des seconds votes au niveau national.

00:29 Gouvernement minoritaire possible en Saxe, selon TrägerLe politologue de Leipzig, Hendrik Träger, propose un gouvernement minoritaire CDU et SPD en Saxe, avec le soutien de l'alliance de Sahra Wagenknecht. "Pour cela, le BSW n'aurait pas besoin d'approuver explicitement les projets de loi du gouvernement; il suffirait que ses députés s'abstiennent lors des votes. Cela permettrait à la CDU et à la SPD de gouverner avec une majorité relative", a déclaré Träger. "De tels gouvernements sont courants dans les pays scandinaves, il serait donc judicieux de considérer des options au-delà de l'horizon allemand."

00:09 Ramelow offre son soutien à Voigt pour un gouvernement stable à ErfurtLe ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, a accepté d'aider le chef de file de la CDU

11:13 Résultats préliminaires : l'AfD en tête en Thuringe, la CDU pourrait négocier avec la gauche, les Verts et le FDP mis à l'écart

En Thuringe, l'AfD a réussi à obtenir le plus de voix dans une élection régionale en Allemagne pour la première fois. Le parti, dirigé par le candidat vedette Björn Höcke, a enregistré une augmentation significative de 32,8 % après le décompte de tous les bureaux de vote. Cependant, l'AfD ne pourra pas réaliser son ambition de gouverner en raison de l'incapacité des partis démocratiques à former une coalition avec elle. En tant que deuxième force, la CDU est attendue pour engager des discussions avec la gauche pour une coalition gouvernementale stable. Une majorité avec le SPD et le BSW est insuffisante d'une seule voix.

11:03 La gauche remporte deux mandats directs au Parlement de Saxe

Le parti de la gauche a remporté deux mandats directs à Leipzig, garantissant ainsi sa présence au Parlement malgré les estimations initiales qui suggéraient qu'il n'avait pas dépassé le seuil de 5 %. Ce développement signifie que la coalition Kenya de la CDU, des Verts et du SPD ne détient plus la majorité.

10:54 Le chef du parti des Verts : la migration et la crise en Ukraine sont des facteurs majeurs

Le chef du parti des Verts, Omid Nouripour, attribue les résultats des élections régionales en Saxe et en Thuringe principalement aux questions de migration et de la crise en Ukraine. During an interview with Phoenix TV, he stated, "Il est évident que la migration et la question de la paix en Ukraine ont joué un rôle crucial dans les dernières étapes." Despite the federal government's attempts to address these issues, "nous souffrons des querelles inutiles de cette coalition en public."

10:39 Thuringe : la CDU, le BSW et le SPD sans majorité

La coalition minoritaire rouge-verte-rouge en Thuringe sous la présidence du ministre Ramelow a pris fin. Sans parti souhaitant former une coalition avec l'AfD, l'option la plus plausible pour une coalition gouvernementale est une union sans précédent de la CDU, du BSW et du SPD. Cependant, selon les estimations actuelles (à 22h15), cet assemblage manque d'une seule voix pour atteindre une majorité au Parlement régional, nécessitant ainsi l'implication du parti de la gauche.

10:24 Le candidat vedette de la CDU Voigt échoue à obtenir un mandat direct en Thuringe

Le candidat vedette de la CDU, Mario Voigt, n'a pas réussi à obtenir un mandat direct en Thuringe, obtenant 37,4 % des premiers votes dans le district de Saale-Holzland II et terminant deuxième derrière le candidat de l'AfD Wiebke Muhsal, qui a réussi à obtenir 39,2 %. Voigt avait été élu previously as a direct candidate in 2019.

10:07 Plus d'un tiers des jeunes électeurs en Thuringe optent pour l'AfD

Plus d'un tiers des jeunes électeurs en Thuringe ont choisi l'AfD, un parti que l'agence allemande de renseignement intérieur considère comme extrémiste de droite. Un sondage de l'institut infratest dimap pour ARD a révélé que 38 % des 18-24 ans en Thuringe avaient voté pour l'AfD. Le parti de la gauche a obtenu 16 %, la CDU 13 % et les Verts seulement 6 % chez les jeunes électeurs.

09:39 Kretschmer remporte un mandat direct en Saxe

Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, a remporté un mandat direct dans sa circonscription de Görlitz II, obtenant 47,2 % des votes et conservant une confortable avance sur le candidat de l'AfD qui a obtenu 39,4 %. Despite the poor performance of his party in his constituency, the AfD emerged as the leading force with 37,3 % of the votes.

09:32 Projections actuelles pour la Saxe : la CDU mène maintenant largement

Selon les projections des chaînes ARD et ZDF, la CDU mène maintenant largement l'AfD en Saxe. Infratest Dimap (ARD) et la Forschungsgruppe Wahlen (ZDF) s'accordent à dire que la CDU est en tête d'environ 1 point de pourcentage, avec 31,5 à 31,8 %, tandis que l'AfD se situe à 30,4 à 30,8 %. Initially, the Forschungsgruppe Wahlen reported a tight race between the CDU and the AfD, but the latter continually chipped away at the CDU's slight lead. In the ARD projection, however, the CDU maintained its lead consistently.

09:21 Le souhait de Ramelow peu probable d'être exaucé

Le parti de la gauche a subi de lourdes pertes lors des élections régionales en Thuringe, et le ministre-président Bodo Ramelow est probablement sur le point de démissionner. L'un des rêves de Ramelow pour la soirée - que l'AfD n'obtienne pas au moins un tiers de tous les votes - semble peu probable de se réaliser. L'AfD semble avoir atteint cet objectif, ce qui pourrait compliquer les décisions nécessitant une majorité des deux tiers.

09:13 Le SPD avec des scores à un chiffre, mais Klingbeil soutient Scholz

Despite the disappointing results in Thuringia and Saxony's state elections, Federal Chancellor Olaf Scholz can still rely on the support of his party, the SPD, according to SPD chairman Lars Klingbeil. In an interview with ZDF, Klingbeil stated, "And as the party's federal chairman, I also expect everyone to now exert themselves even more than before." The party needs to collaborate in order to regain the support of voters, Klingbeil expressed, "Everyone must now play their part in improving the situation."

21:02 Kubicki critique la coalition Arc-en-ciel : "Elle a perdu le soutien du peuple"Après que les partis de la coalition Arc-en-ciel aient sous-performé aux élections de Saxe et de Thuringe, Wolfgang Kubicki, vice-président du FDP, a exprimé ses préoccupations concernant la coalition fédérale. Il a écrit sur "X" : "Les résultats électoraux montrent : la coalition Arc-en-ciel a perdu le soutien du peuple." Si une partie importante des électeurs rejette la coalition, il est juste qu'il y ait des conséquences, a-t-il argumenté. Kubicki s'est inquiété que le public perçoive "que cette coalition nuit au pays". Le FDP n'a pas réussi à franchir le seuil de 5% dans les deux élections régionales et se retrouve maintenant à 1% de distance.

20:41 Höcke rate un siège direct au Parlement de ThuringeLe chef de groupe parlementaire de l'AfD, Björn Höcke, a manqué de décrocher un siège direct au Parlement de Thuringe. Selon les rapports de ntv, l'AfD assurera le siège de Höcke au Parlement régional, un membre de l'AfD renonçant à sa place en sa faveur.

20:37 Entrée projetée pour le Parti de gauche en Saxe malgré un recul de 4%Malgré des pertes importantes, le Parti de gauche est projeté pour entrer au Parlement régional de Saxe. Bien qu'il n'ait pas franchi le seuil de 5% des seconds votes, actuellement estimé à 4,3% dans les dernières projections de ZDF, deux candidats directs du Parti de gauche dans les districts de Leipzig sont confortablement en tête de leurs concurrents. Deux mandats directs pourraient donner au Parti de gauche quelques sièges au nouveau Parlement régional. Ces potentiels gagnants pourraient également prendre les premières places sur la liste de leur parti, ce qui pourrait empêcher une majorité pour la coalition actuelle de CDU, SPD et Verts, contraignant le ministre-président Kretschmer à chercher le soutien du BSW pour une majorité de gouvernement.

20:28 L'AfD continue de progresser dans les projections des élections de ThuringeLes dernières projections de ZDF pour les résultats des élections en Thuringe montrent que l'AfD continue d'augmenter sa part des voix, atteignant 33,4%. La CDU est à 23,8%, le SWB à 15,5%, le Parti de gauche à 11,9%, le SPD à 6,0% et les Verts à 3,4%. Le FDP échoue toujours à dépasser 1,2%.

20:17 L'avantage de la CDU sur l'AfD en Saxe est quasi inexistantSelon les dernières projections de ZDF, la CDU en Saxe n'a qu'un avantage de 0,1 point de pourcentage sur l'AfD. Les chrétiens-démocrates sont à 31,5%, tandis que l'AfD, classée comme extrémiste de droite par l'agence de renseignement intérieur, est à 31,4%. En Thuringe, l'AfD a reportedly dépassé la CDU, selon les projections. Les Verts en Saxe sont actuellement à 5,1% et font face à une incertitude quant à leurs sièges au Parlement. Le Parti de gauche, projeté à 4,3%, a peu de chances d'y parvenir. Le SPD, avec 7,6%, est assuré d'avoir une place au Parlement régional.

19:56 L'entrée directe de Höcke au Parlement régional de Thuringe est en dangerL'entrée directe de Björn Höcke, chef de fraction de l'AfD, au Parlement régional de Thuringe est menacée. Avec 68 des 74 circonscriptions électorales comptées, le candidat CDU Christian Tischner est en tête avec 42,3% des voix, devant Höcke avec 40,4%. Si Tischner remporte la majorité des voix dans la circonscription électorale de Greiz II, Höcke ne décrochera pas de mandat direct et devra compter sur un siège via la liste d'État. Cependant, si de nombreux candidats de l'AfD réussissent en tant que candidats directs, personne n'entrera au Parlement via la liste d'État.

19:50 Höcke optimiste quant au succès de l'AfD : "Les stratagèmes de barrage ont échoué"En Thuringe, l'AfD est projetée pour entrer au Parlement régional en tant que force la plus forte. "Les stratagèmes de barrage ont échoué", conclut le candidat principal du parti, Björn Höcke. Dans une interview avec ntv, il décrit le résultat électoral comme un "accomplissement historique" et évoque la formation du gouvernement à venir.

19:42 Ramelow admet l'"érosion" du Parti de gauche due à la CDU et au BSWLe ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, reconnaît deux raisons pour l'"érosion" perçue du Parti de gauche. Il l'attribue à "une CDU qui a

19:13 Dernière prévision pour la Saxe : la victoire de la CDU se profileLe dernier pronostic de ZDF indique un avantage serré pour la CDU en Saxe : les Démocrates chrétiens sont actuellement en tête avec 31,7% des voix, suivis de près par l'AfD avec 31,4%. Le BSW obtient 11,4%, tandis que le SPD est en queue de peloton avec 7,8%. Les Verts devraient entrer sans problème au Parlement régional avec 5,5%, mais La Gauche devrait manquer le seuil des 5% avec 4,3%.

19:08 Wagenknecht vise une coalition CDU et SPD en ThuringeLa chef du BSW, Sahra Wagenknecht, a exprimé son intérêt pour former une coalition avec la CDU et éventuellement le SPD en Thuringe. Elle a déclaré à l'ARD : "Nous sommes optimistes quant à la possibilité d'établir un bon gouvernement avec la CDU - probablement aussi avec le SPD." Après cinq ans de gouvernement minoritaire, les gens cherchent un gouvernement majoritaire stable qui aborde des problèmes tels que les graves pénuries d'enseignants en Thuringe. En même temps, les gens cherchent un gouvernement régional qui exprime ses préoccupations en politique fédérale - un gouvernement, selon Wagenknecht, qui prône "la paix, la diplomatie" et s'oppose au déploiement de missiles américains en Allemagne. Une coopération avec l'AfD est exclue pour la chef de parti en Thuringe.

19:02 Prévision révisée pour la Thuringe : l'AfD poursuit sa tendance à la hausseUne projection de ZDF pour les résultats des élections en Thuringe indique un meilleur score pour l'AfD que prévu Initially. Selon cette projection, les extrémistes de droite obtiennent 33,1% des voix dans le land. La CDU est à 24,3%, l'alliance de Sahra Wagenknecht à 15%. La Gauche, actuellement dirigée par le populaire ministre-président Bodo Ramelow, est prévue pour perdre presque 8 points de pourcentage et devrait obtenir 11,7%. Le SPD obtient 6,6%, et les Verts sont prévus pour gagner 4% des voix.

18:56 Les Verts choqués par le succès de l'AfD en ThuringeLes Verts bundespolitiker sont alarmés par le succès de l'AfD en Thuringe, plus que par leur propre défaite aux élections régionales. La vice-présidente du Bundestag Katrin Goring-Eckardt considère le succès des extrémistes de droite comme "une onde de choc pour l'Allemagne". Le chef de parti Omid Nouripour regrette l'échec de son parti et suggère qu'il est éclipsé, "lorsque nous considérons que l'AfD est devenue la force la plus forte dans un parlement régional".

18:48 Kretschmer sur la Saxe : "Nous avons de quoi célébrer"Le ministre-président sortant de Saxe, Michael Kretschmer, considère la CDU comme un pilier de la coalition. Il a déclaré lors de la fête électorale de son parti : "Nous avons toutes les raisons de célébrer." Il a noté : "Derrière nous, il y a cinq années difficiles", et a reconnu que les habitants de Saxe ont fait confiance à la CDU, choisissant de ne pas voter contre. "Nous comprenons que les gens sont déçus par la situation à Berlin."

18:39 Résultat initial pour la Saxe : l'avantage de la CDU sur l'AfD se réduitSelon les projections initiales de ZDF, l'avantage de la CDU sur l'AfD dans l'élection régionale de Saxe s'est resserré : la CDU a maintenant un avantage serré avec 31,9% contre 31,3% des voix. Le BSW est à 11,6%, tandis que le SPD en est à 7,8%. Les Verts devraient à peine franchir le seuil pour entrer au Parlement régional avec 5,2%, mais La Gauche devrait manquer le seuil des 5% avec 4,5%.

18:33 Weidel réclame une représentation de l'AfD dans le gouvernement de Thuringe et de SaxeLa chef de parti fédéral de l'AfD, Alice Weidel, réclame un rôle pour son parti dans le gouvernement de Thuringe et de Saxe. "Dans des circonstances normales, conformément aux pratiques de ce pays, le parti le plus fort, qui est l'AfD, devrait être en pourparlers", déclare Weidel sur ARD en référence à la Thuringe. "L'électorat veut que l'AfD participe au gouvernement. Nous attirons 30% des électeurs dans les deux États fédéraux, et sans nous, un gouvernement stable n'est même pas possible."

18:30 Kuhnert reconnaît les résultats modestes du SPD en Thuringe et en SaxeLe secrétaire général du SPD, Kevin Kuhnert, reconnaît les résultats décevants de son parti aux élections de Thuringe et de Saxe. "Ce n'est pas une nuit à célébrer pour le SPD", a-t-il déclaré sur ARD. despite their struggles, the SPD has not given up. "Il y avait un vrai risque d'être évincé des parlements régionaux", a déclaré Kuhnert. "Le combat en vaut la peine, nous sommes nécessaires." Un changement significatif est nécessaire, selon Kuhnert, qui cite le besoin de plus de clarté et d'écoute des électeurs, et appelle à un effort collaboratif avec le chancelier Olaf Scholz.

**18:23 Höcke célèbre le résultat de Thuringe comme "triomph

18:21 Chrupalla en Thuringe : "Même avec la CDU"Le chef de file du parti AfD Tino Chrupalla se réjouit des résultats de son parti, affirmant que la volonté des électeurs a entraîné un changement politique dans les deux États fédéraux. Il en a discuté avec ZDF, ajoutant qu'en Saxe, ils sont au coude à coude avec la CDU. L'AfD est ouverte au dialogue avec tous les partis.

18:17 Linnemann de la CDU : Pas d'alliance avec l'AfDLe secrétaire général de la CDU Carsten Linnemann a exclu toute alliance avec l'AfD en Thuringe ou en Saxe. Il l'a affirmé dans ARD, déclarant qu'ils formeront des gouvernements à partir du centre du parlement et sont confiants dans leur succès. La CDU est le dernier parti populaire debout, agissant comme un "rempart", tandis que les "partis de la lumière" ont subi des sanctions.

18:13 Victoire Potentielle pour la CDU en Saxe : 12% pour le BSW, les Verts sur le FilLes premières projections pour l'élection régionale de Saxe montrent la CDU légèrement en tête avec 31,5% des voix, suivi de près par l'AfD avec 30%. Le BSW est la troisième force la plus importante avec 12%, et le SPD reste dans le parlement régional avec 8,5%. Les Verts s'accrochent à peine à un siège avec 5,5%, tandis que la gauche est hors course avec 4% et le FDP est absent du nouveau parlement.

18:10 Victoire Prévue pour l'AfD en Thuringe : BSW à 16%Les premières projections pour l'élection régionale de Thuringe indiquent une nette avance pour l'AfD à 30,5%, suivie de la CDU à 24,5% et la gauche à 12,5%. Le SPD est dans le parlement régional avec 7%, et le BSW devrait entrer avec 16%. Les Verts et le FDP sont en dessous de 5%.

18:01 L'AfD en Tête en Thuringe, BSW en Double-Digits en SaxeSelon les premières projections après l'élection régionale de Thuringe, l'AfD est la force la plus forte, comme prévu. Le SPD parvient à dépasser le seuil de 5%, mais les Verts et le FDP non. En Saxe, le BSW obtient un résultat à deux chiffres dès le départ. La CDU est à peine en tête de l'AfD. La gauche et le FDP ne seraient pas représentés dans le parlement régional, selon la projection, mais les Verts resteraient.

17:18 Le Siège de Höcke en Douce pour le Parlement Régional de ThuringeLe chef de file de la faction AfD Björn Höcke en Thuringie pourrait ne pas obtenir de siège au parlement régional à venir. Ses collègues de parti pourraient même l'en empêcher. De nombreux candidats AfD ont de bonnes chances de gagner dans les circonscriptions, mais Höcke a un concurrent difficile en la personne du candidat CDU Christian Tischner dans sa circonscription Greiz II. Si Tischner gagne et que l'AfD obtient plus de mandats directs qu'elle ne peut en accommoder, personne ne pourra entrer via la liste d'État, pas même Höcke, qui occupe la première place. Dans ce scénario, l'AfD pourrait essayer de convaincre un candidat direct réussi à renoncer à son siège au parlement régional, permettant à Höcke de sécuriser son mandat.

16:48 Les Médias Exclus de la Fête Électorale de l'AfD en ThuringeIl est peu probable qu'il y ait une couverture médiatique de la fête électorale de l'AfD en Thuringie. Le parti, classé comme extrémiste de droite par l'agence de renseignement intérieur, a tenté d'interdire à plusieurs médias d'assister à l'événement. Cependant, un tribunal a interdit cela, conduisant la partie d'État à interdire tous les médias. Un porte-parole du parti a invoqué des problèmes d'organisation, déclarant qu'il n'y avait pas assez d'espace au lieu pour tous les représentants des médias qui avaient demandé une accréditation.

16:29 24% de Votes par Courrier en SaxePour l'élection que le ministre-président de la Saxe CDU Michael Kretschmer a qualifiée d'élection "décisive" pour l'État, presque un quart des électeurs ont déjà voté par courrier. Le commissaire électoral de l'État s'attend à ce que 24,6% des électeurs aient voté par courrier. La participation des électeurs aujourd'hui n'était que légèrement plus élevée qu'en 2019 en début d'après-midi.

15:52 Höcke Vote, Ramelow avec son ÉpouseLe chef de file de l'AfD en Thuringie et candidat principal, Björn Höcke, a voté à midi. Höcke est arrivé à son bureau de vote dans un Lada Niva, un véhicule tout-terrain fabriqué en Russie. Höcke a voté à Bornhagen dans le district d'Eichsfeld. Le ministre-président Bodo Ramelow a voté dans la capitale de l'État d'Erfurt, accompagné de son épouse, Germana Alberti vom Hofe. À 68 ans, Ramelow est le chef du gouvernement de l'État libre depuis 2014, dirigeant une coalition minoritaire.

15:40 Plus Forte Participation que les Élections Précédentes en Thuringe et en SaxeEn Thuringe, 44,4% des électeurs avaient voté à 14h00, soit une augmentation de plus de 2 points par rapport à l'élection précédente il y a cinq ans. Cela suggère une forte participation, avec les votes par courrier encore à prendre en compte, selon le commissaire électoral. De manière similaire, en Saxe, la participation était également plus élevée qu'en 2019, bien que marginalement, à 35,4%. Cependant, le commissaire électoral s'attend à une augmentation significative des votes par courrier par rapport à 2019. Les bureaux de vote dans les deux États fermeront à 18h00.

15:13 Kretschmer Espère le Succès des Partis de la Coalition au Parlement Régional

14:40 Importantes questions pour la Saxe et la ThuringeUn grand sondage révèle que presque un tiers des personnes en Saxe et en Thuringe prévoient voter pour l'AfD lors des élections du 1er septembre. Le sondage met en lumière les raisons de ce choix, mettant en évidence des préoccupations et des problèmes significatifs. La migration n'est qu'un des nombreux sujets.

14:13 Höcke quitte rapidement le bureau de vote During the Thuringia state election, AfD top candidate Björn Höcke votes around midday. The far-right politician leaves the Bornhagen polling station promptly and does not speak to journalists onsite. Having previously lost to the CDU candidate in his home constituency of Eichsfeld, Höcke decided to switch to the Greiz constituency. However, he still faces a likely defeat against the CDU there.

13:50 Taux de participation similaire en Thuringe à midiEn Thuringe, le taux de participation semble similaire à l'élection parlementaire précédente. Selon le commissaire électoral de l'État, environ 32 % des électeurs inscrits avaient voté dans les bureaux de vote à midi. Les électeurs par correspondance ne sont pas inclus dans ces chiffres. À la même heure lors de l'élection parlementaire de 2019, le taux de participation était de 31,2 %. Il semble y avoir plus d'intérêt pour cette élection parlementaire que pour les élections européennes et locales récentes, où le taux de participation était de 24,3 % à la même heure.

13:29 Forte participation attendue en SaxeUne forte participation est attendue pour l'élection de l'État de Saxe. À midi, 25,8 % des électeurs inscrits avaient voté, selon l'Office statistique de l'État de Kamenz. À la même heure lors de l'élection de l'État de 2019, le chiffre était de 26,2 %. Les électeurs par correspondance ne sont pas encore inclus dans ces chiffres préliminaires. Il est prévu que 24,6 % des électeurs inscrits exerceront leur droit de vote par correspondance, comparé à 16,9 % en 2019. L'office électoral de l'État signale que les élections se sont déroulées sans perturbation jusqu'à présent, sans problèmes connus.

13:11 Potential impact des résultats des élections sur la coalition de BerlinLes résultats des élections de l'État de Saxe et de Thuringe sont encore en suspens. Le politologue Albrecht von Lucke suggère que si le SPD ne parvient pas à entrer au Parlement de l'État, cela serait presque comme un séisme.

12:44 Enquête sur une menace à un bureau de vote à GeraLa police de Gera enquête sur une menace faite à un bureau de vote. Un homme portant un T-shirt de l'AfD est entré dans le bureau de vote pour voter le matin, mais son T-shirt contenait de la publicité partisane interdite à l'intérieur du bureau de vote. Après avoir été invité à retirer son T-shirt, l'homme s'est exécuté mais a ensuite menacé de revenir, exprimant son mécontentement quant à son traitement. La police a pris une déclaration et a sermonné l'homme. De plus, la police d'Erfurt enquête sur des graffitis politiques près des bureaux de vote comme des cas de dommages criminels.

12:15 Correctiv met en garde contre la diffusion de fausses informationsLe réseau de recherche Correctiv met en garde contre une allégation fausse récurrente selon laquelle les signatures sur les bulletins de vote protègent contre la falsification des votes. En fait, l'office du commissaire électoral fédéral a confirmé à Correctiv que le bulletin de vote ne doit pas être signé. La signature du bulletin de vote par le votant pourrait potentiellement mettre en danger le secret du vote, rendant le bulletin de vote entier invalide.

11:51 Voigt espère une majorité stable en ThuringeLe candidat principal de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, a également voté. Il espère "que nombreux Thuringiens iront voter et exerceront leur droit de déterminer l'avenir de notre État", a-t-il déclaré après avoir voté à Jena. Il espère également "des rapports de majorité stables" pour permettre à l'État de se remettre en marche.

11:25 Augmentation des attaques d'extrême droite à SonnebergSonneberg, le premier district d'Allemagne à être dirigé par un politician de l'AfD, a signalé une augmentation des attaques d'extrême droite. Des activistes se plaignent d'être menacés, et beaucoup ont cessé leur travail à la suite de cela. De plus, le nombre d'attaques d'extrême droite a reportedly augmenté de cinq fois en un an. Les experts voient un potentiel lien avec l'administrateur du district de l'AfD.

10:57 Kretschmer souligne l'importance de l'élection de l'État à DresdeLe ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, considère l'élection de l'État comme "probablement la plus importante élection en 34 ans". Après avoir voté à Dresde, il remercie de nombreuses personnes qui "ont voté différemment" par le passé mais ont choisi "la grande force au centre bourgeois", à savoir l'Union saxonne. "Cette compréhension permettra une formation de gouvernement qui servira cette terre", poursuit Kretschmer. Dans les derniers sondages, son CDU est dans une course serrée avec l'AfD.

10:30 Ramelow : "Alliance Wagenknecht ne court pas"Le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, considère le jour de l'élection comme "une fête de la démocratie", malgré une potentielle perte de son siège. During an interview with ntv, the Left Party politician explains why he opposes a minority government and expresses doubts about the BSW's capabilities.

09:59 "Insensibilité historique" - Un historien critique la date des électionsL'historien Peter Oliver Loew critique la date des élections régionales en Saxe et en Thuringe, qui coïncident avec le 85ème anniversaire de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en 1939. Selon le directeur de l'Institut allemand-polonais, interrogé par Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), seule une personne ignorant l'histoire pouvait considérer qu'il était approprié de tenir des élections le 1er septembre. Concernant l'AfD, classée comme "extrême droite" par les services de renseignement intérieurs des deux États, Loew exprime son inquiétude : "Cela pourrait entraîner des connotations défavorables si un parti sort victorieux à Dresde et à Erfurt, compte tenu de leur lien trouble avec l'époque nazie."

09:30 "Élection cruciale" : toutes les informations sur l'élection régionale de SaxePlus de 3,3 millions d'électeurs en Saxe ont aujourd'hui l'occasion de déterminer la direction politique du Parlement régional de Dresde. Si la CDU perd sa place de premier parti de l'État, qu'elle occupe depuis 1990, cela marquerait un tournant important. Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, qualifie l'élection de "cruciale". "Tout se joue ici."

09:05 Kretschmer accuse la coalition du feu de campagne tardiveLes élections ont commencé en Saxe ; Michael Kretschmer, ministre-président, parviendra-t-il à maintenir la série de victoires de la CDU dans cet État ? Dans une interview accordée à ntv, il expose sa position sur le débat sur les réfugiés, la coalition du feu et le conflit en Ukraine.

08:46 Les données de l'élection de Thuringe se poursuivent...Le jour du scrutin est arrivé : au cœur de l'Allemagne, la question de savoir qui dirigera l'État d'environ 2,1 millions d'habitants pour les cinq prochaines années se pose. L'AfD, avec Björn Höcke en tête de liste, pourrait-elle atteindre la première place en Thuringe ?

08:24 Comment l'AfD pourrait miner la démocratieLes sondages laissent penser que l'AfD devrait gagner une influence significative lors des élections à venir en Saxe et en Thuringe. Selon un groupe de recherche, cela pose un problème pour les institutions démocratiques, qui pourraient ne pas être aussi solides que les gens le croient.

08:00 Les bureaux de vote sont ouverts en Thuringe et en Saxe

Aujourd'hui ont lieu les élections pour les nouveaux parlements régionaux de Thuringe et de Saxe. Selon les sondages, l'AfD est favorite en Thuringe. En Saxe, la CDU, menée par le ministre-président sortant Michael Kretschmer, et l'AfD sont au coude à coude. Les projections sont attendues vers 18h00, à la fermeture des bureaux de vote. Ces élections serviront de test pour la coalition du feu à Berlin pour la coalition actuelle rouge-rouge-verte en Thuringe, dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow (La Gauche), qui ne dispose pas d'une majorité dans les sondages. Une solution possible serait une coalition entre la CDU, l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) et le SPD. En Saxe, il reste incertain si la coalition actuelle de la CDU, du SPD et des Verts conservera sa majorité. Kretschmer ne exclut pas une alliance avec la BSW. Le parti de la Gauche risque d'être évincé du parlement en Saxe, tandis que les mêmes sort

Lire aussi: