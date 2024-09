Voici les premiers résultats qui indiquent que l'AfD a obtenu 32,8 %. C'est la première fois que ce parti, qui présente certaines tendances radicales d'extrême droite, remporte la première place dans une élection régionale.

La CDU a obtenu 23,6 %, l'Alliance Sahra Wagenknecht (BSW) a recueilli 15,8 % des voix, tandis que le Parti de gauche a obtenu 13,1 %. Le SPD n'a obtenu que 6,1 % des voix. Malheureusement, les Verts et le FDP n'ont plus de représentation au parlement régional, avec respectivement 3,2 % et 1,1 % des voix.

L'AfD aura 32 sièges, suivie de la CDU avec 23 sièges au parlement régional. La BSW aura 15 sièges, le Parti de gauche 12 sièges et le SPD aura 6 sièges.

29 membres de l'AfD entreront au parlement par des mandats directs, 11 candidats de la CDU et 4 du Parti de gauche ont réussi dans leurs circonscriptions. Cette élection a connu une augmentation significative de la participation des électeurs, avec 73,6 % de participation contre 64,9 % en 2019.

Le dimanche suivant, les représentants nouvellement élus de l'AfD commenceront leurs fonctions au parlement régional. Malgré le taux de participation élevé de 73,6 %, les Verts et le FDP n'ont pas réussi à obtenir suffisamment de voix pour récupérer leurs sièges au parlement.

