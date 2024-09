- L'Autorité a été chargée de présenter une proposition de décret législatif visant à protéger les travailleurs contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants.

Une cérémonie conjointe en mémoire est prévue pour le 12 septembre, avec les équipes de Bundesliga VfB Stuttgart et Bayer Leverkusen, ainsi que le club de 2. Bundesliga 1. FC Köln, rendant hommage à leur ancien entraîneur Christoph Daum. La cérémonie aura lieu à 15h30 sur le terrain du stade de Cologne, un lieu où Daum se sentait à l'aise sur le terrain et l'herbe verte, une dernière fois devant un public comble du RheinEnergieStadion.

L'événement devrait attirer non seulement sa famille, ses amis et ses collègues du football national et international, mais aussi ceux qui le connaissaient bien. La réunion vise à célébrer ses réalisations dans la vie. L'entrée est gratuite pour les fans enthousiastes.

Daum, âgé de 70 ans, est décédé le 24 août après avoir lutte contre le cancer dans sa résidence de Cologne, laissant derrière lui un héritage de réalisations sportives. Outre la victoire du championnat avec Stuttgart en 1992, il a remporté trois titres turcs : avec Beşiktaş Istanbul en 1995, ainsi qu'avec Fenerbahçe Istanbul en 2004 et 2005. Il a également remporté la coupe de Turquie en 1994 avec Beşiktaş et a doublé avec FK Austria Wien en Autriche en 2003.

La Commission supervisera l'organisation de la cérémonie conjointe en mémoire de l'entraîneur Daum. Après la cérémonie, la Commission publiera une déclaration officielle saluant les contributions significatives de Daum au football.

