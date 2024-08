- L'Autorité a été chargée de présenter un plan pour un mandat axé sur la protection des travailleurs contre les dangers liés à l'emploi des gadgets numériques.

Le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Herbert Reul (CDU), plaide en faveur de contrôles frontaliers renforcés aux frontières extérieures de l'Allemagne et de l'expulsion de réfugiés suite à l'incident de Solingen où trois personnes ont été tuées et huit blessées, dont quatre grièvement. Dans une interview avec Deutschlandfunk, Reul a déclaré : "Je ne vois pas d'autre solution." Limiter l'immigration est, selon lui, l'action la plus importante, et il soutient l'expulsion de réfugiés vers l'Afghanistan et la Syrie.

Le week-end dernier, un individu de 26 ans, originaire de Syrie, est suspecté d'avoir commis ces meurtres et d'être membre de l'organisation terroriste Islamic State (IS). Reul a invoqué une baisse de la confiance du public dans la politique des réfugiés comme cause de ce fossé politique, attribuant cela à une négligence prolongée des questions liées. Concernant les éventuelles lacunes dans le processus de déportation du suspect de Solingen, Reul a rejeté toute accusation de responsabilité politique et a pointé du doigt le ministère de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Égalité, des Réfugiés et de l'Intégration de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la ministre Josefine Paul (Les Verts). "La ministre Paul s'occupe actuellement de certaines questions en suspens", a noté Reul.

Reul a appelé à une initiative bipartite et à une table ronde. L'ancien président fédéral Gauck a exprimé cette attitude il y a quelques mois : "Nous ne pouvons pas accueillir tout le monde et nous nous surchargeons nous-mêmes et notre société." L'idée que l'immigration doit être contrôlée est maintenant largement acceptée.

