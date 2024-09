L'Autorité a été chargée de présenter un plan de réglementation visant à protéger les travailleurs contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants.

11:25 Sonneberg : Une augmentation spectaculaire des actions extrémistesSonneberg devient le premier district allemand à être dirigé par un politique d'AfD. Depuis, les activistes affirment se sentir intensément menacés, entraînant le départ de nombreux individus de leurs fonctions. De plus, les rapports font état d'une augmentation significative des attaques extrémistes dans le district, soit environ cinq fois plus en un an. Les experts relient cette escalade à l'administrateur du district d'AfD.

10:57 Kretschmer s'adresse aux électeurs aux urnesLe Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer, qualifie l'élection parlementaire de l'État de "potentiellement la plus importante élection en 34 ans". Après avoir voté à Dresde, il exprime sa gratitude aux individus qui ont 'choisi différemment' lors des élections précédentes mais qui ont maintenant opté pour 'l'élément puissant au centre démocratique', à savoir l'Union saxonne. "Une telle harmonie facilitera la formation d'un gouvernement qui servira cet État", conclut Kretschmer. Les derniers sondages indiquent une course serrée entre son CDU et l'AfD.

10:30 Ramelow : Wagenknecht exclue du scrutinPour le Premier ministre de Thuringe, Bodo Ramelow, le jour du vote est "une fête de la démocratie" - même s'il court le risque de ne pas être réélu. Dans une interview avec ntv, le politique de la gauche justifie son opposition à un gouvernement minoritaire et met en question la crédibilité du BSW.

09:59 "Manque de sensibilité historique" - Historien inquiet de la date de l'électionL'historien Peter Oliver Loew critique la date de l'élection des élections régionales en Saxe et en Thuringe le 85ème anniversaire de l'invasion allemande de la Pologne en 1939. "Les individus qui ont pensé qu'il était judicieux de tenir des élections le 1er septembre montrent un manque de sensibilité historique", déclare le directeur de l'Institut allemand-polonais à l'agence de presse Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). En ce qui concerne l'AfD, un parti classé comme "droitement extrémiste" par les services de renseignement intérieurs dans les deux États, Loew a ajouté : "Cela peut conduire à des connotations hautement malheureuses si un parti aux liens flous avec l'époque nazie triomphe également à Dresde et Erfurt."

09:30 "Élection critique" : Toutes les informations sur l'élection régionale de SaxeEnviron 3,3 millions d'électeurs éligibles en Saxe peuvent façonner l'avenir politique du Parlement régional de Dresde aujourd'hui. Le CDU pourrait perdre sa position de force dominante dans l'État pour la première fois depuis 1990. Le Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer, décrit cela comme une "élection critique". "C'est à propos de tout."

09:05 Kretschmer accuse la 'coalition feu de signalisation' de panique pré-électoraleC'est le jour du vote en Saxe, et la question est : le ministre-président Michael Kretschmermaintiendra-t-il la série de victoires du CDU dans l'État ? Dans une interview avec ntv, il discute de sa position sur le débat sur les réfugiés, la 'coalition feu de signalisation' et la guerre en Ukraine.

08:24 L'AfD pourrait-elle menacer la démocratie ?

Les sondages suggèrent que l'AfD est susceptible d'exercer une influence considérable dans les élections à venir en Saxe et en Thuringe. Cela représente une menace significative pour les institutions démocratiques, selon la recherche. La règle de loi pourrait ne pas être aussi robuste que beaucoup le croient.

08:00 Les bureaux de vote sont ouverts en Thuringe et en Saxe

Aujourd'hui, de nouveaux parlements régionaux sont élus en Thuringe et en Saxe. Dans les sondages, l'AfD a une avance claire en Thuringe. En Saxe, le CDU dirigé par le ministre-président sortant Michael Kretschmer et l'AfD sont au coude à coude. Les premières prévisions sont attendues à la fermeture des bureaux de vote à 18h. Les élections dans ces deux États d'Allemagne de l'Est servent de test pour la 'coalition feu de signalisation' à Berlin.

Pour le actuel Thuringe gouvernement, la coalition rouge-rouge-verte dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow (Gauche), il n'y a pas de majorité dans les sondages. Une coalition potentielle après l'élection pourrait être composée du CDU, de l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) et du SPD. En Saxe, il reste incertain si la coalition actuelle de CDU, SPD et Verts conservera sa majorité. Kretschmer refuse de

