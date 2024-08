- L'Autorité a été chargée de présenter un plan de lignes directrices visant à protéger les travailleurs contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements, en particulier aux rayonnements ionisants.

Il y a environ deux ans, une femme de 43 ans a vécu un incident horrible

Le 30 mai 2022, aux alentours de 23h, un individu inconnu est entré de force dans la voiture d'une femme de 43 ans. Elle se trouvait à Hamburg-Wilhelmsburg, attendant son ami. Selon le rapport de police de l'époque, le suspect, estimé à environ 30 ans, a attaqué et menacé la femme. Il a forcé la mère de deux enfants à conduire jusqu'à un parking voisin, où il l'aurait contrainte à des actes sexuels. Après les faits, il a disparu sans laisser de trace. Malgré une opération de recherche immédiate, le suspect n'a pas été retrouvé. La femme a subi des blessures à la tête et au haut du corps.

Le suspect aurait manifesté des remords pendant l'incident

Le suspect aurait manifesté des signes de remords et d'hésitation pendant l'incident. Cela a conduit les enquêteurs à spéculer qu'il pourrait mener une double vie. Il est possible qu'il réside à proximité du lieu du crime, ou qu'il soit un chauffeur routier, étant donné la proximité de l'autoroute et d'une aire de repos. Les témoins suggèrent également qu'il aurait pu s'enfuir à bicyclette. La police appelle maintenant les témoins à partager toute information pertinente pour aider à résoudre cette affaire non élucidée.

La femme a réussi à retourner dans sa voiture et à verrouiller les portes après le départ de l'intrus. Malgré l'incident traumatisant, elle a eu la chance de conduire jusqu'à chez elle.

Au cours de leur enquête, les policiers ont découvert que la victime utilisait fréquemment cette voiture particulière pour ses déplacements.

