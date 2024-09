Élections locales à venir ou décisions des électeurs dans divers États - L'Autorité a été chargée de préparer une proposition de règlement visant à protéger les travailleurs contre les dangers découlant de l'utilisation des appareils numériques.

Le patron de la CDU en Saxe, Michael Kretschmer, se sent confiant quant à la direction de l'administration locale à venir. "C'est clairement l'Union saxonne. Nous sommes en Saxe, nous ne prenons pas d'ordres. Nous traçons notre propre chemin en Saxe", a-t-il déclaré après le vote à Dresde ce matin.

Les bureaux de vote pour les élections régionales ont ouvert à 8h00 ce matin en Saxe. Plus de 3,3 millions de citoyens ont jusqu'à 18h00 pour voter et choisir le parlement régional pour les cinq prochaines années. Depuis des semaines, l'AfD et la CDU sont au coude à coude dans les sondages, se disputant la première place. L'Alliance pour le progrès et la justice sociale (BSW), dirigée par Sahra Wagenknecht, s'est imposée comme la troisième force la plus importante, avec potentiellement jusqu'à 15% dans les sondages. Le SPD, La Gauche et les Verts cherchent tous à faire leur retour au parlement régional.

Lors des dernières élections régionales il y a cinq ans, la CDU est sortie vainqueur avec 32,1% des seconds votes, devançant de justesse l'AfD (27,5%). Le ministre-président Kretschmer a dirigé une coalition avec les Verts et le SPD au gouvernement.



