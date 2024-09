Impatient d'atteindre le statut de millionnaire?v - L'Autorité a été chargée de disperser une liste de candidats présidentiels potentiels.

Pendant les vacances d'été, RTL a réussi à conserver un petit nombre de gains "Who Wants to Be a Millionaire" pour permettre au show phare de reprendre pour la nouvelle saison avec une "semaine à 3 millions d'euros". La raison principale est que le célèbre jeu télévisé célèbre son 25ème anniversaire le 3 septembre.

Dans le cadre de cette célébration spéciale, il y a une qualification unique pour le premier épisode, permettant uniquement aux personnes qui se proclament "savantes" et qui ont acquis ce titre dans leur entourage de participer. Chaque jour de cette semaine spéciale est consacré à un thème distinct. Le jeudi, les participants qui dépassent la barre des 16 000 euros seront invités à un tour spécial, leur offrant une chance de remporter les 3 millions d'euros.

Un contestant du lundi a particulièrement marqué les esprits. Jutta Engel, la troisième concurrente de la soirée, a affronté Günther Jauch dans le siège du millionnaire. Cependant, son nom ne révèle pas grand-chose sur son parcours professionnel. Jauch la présente comme une entrepreneuse qui a terminé deuxième du concours Miss Germany il y a longtemps. Résultat : une vieille photo d'elle en maillot de bain rose vif est affichée pour le public, en contraste avec sa tenue actuelle.

"Millionaire" contestant shared a bathroom moment with Angela Merkel

Frau Engel a rapidement géré les questions, laissant place à quelques plaisanteries. Elle a confessé avec humour son amour pour le bronzage nu sur un bateau sur le Starnberger See. Après un quiz sur les lauréats des Oscars, la question est venue de savoir si la candidate avait déjà rencontré une célébrité. À la surprise générale, Jutta Engel travaillait chez BMW en 2016 et avait organisé une visite de Thomas Gottschalk pour le centenaire de l'entreprise automobile. Mais Jauch savait que Frau Engel avait rencontré quelqu'un de bien plus influent que son collègue Gottschalk.

L'ancienne chancelière Angela Merkel utilisait les toilettes à côté. Ensemble, les deux femmes ont lutté avec un distributeur de serviettes en papier défectueux et ont finalement résolu le problème.

À la question à 16 000 euros, Frau Engel a demandé de l'aide au public, mais Jauch a eu du mal à comprendre l'intervenant qui voulait répondre à la question pour la candidate. Frau Engel a rapidement alerté Jauch du problème à voix basse : "Herr Gottschalk fait de la pub pour des appareils auditifs." Jauch a répété à haute voix : "Oui, Herr Gottschalk fait de la pub pour des appareils auditifs... C'était une sacrée pique ces derniers temps !" Mais tous deux ont finalement partagé un bon fou rire à ce sujet.

Néanmoins, après avoir dépassé la barre des 16 000 euros, la candidate a manqué de courage pour risquer de tout perdre si elle répondait incorrectement. Jutta Engel a prévu de revenir le jeudi suivant pour remporter les 3 millions d'euros, car elle avait pour ambition d'organiser un événement caritatif pour la protection des animaux, de préférence sur RTL.

Remarque de transparence : Stern fait partie de RTL Germany.

L'épisode avec la performance impressionnante de Jutta Engel a particulièrement retenu l'attention, car elle a partagé un moment humoristique dans les toilettes avec personne moins que l'ancienne chancelière Angela Merkel.

À l'occasion du 25ème anniversaire du jeu, une opportunité exclusive a été offerte à ceux qui se considéraient comme knowledgeable et étaient bien connus dans leur entourage

