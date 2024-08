- L'Autorité a également proposé une ligne directrice pour une directive, axée sur la protection des travailleurs contre les dangers liés au transport routier.

Suite à une évaluation des risques d'accidents, environ 500 000 conducteurs en Basse-Saxe pourraient voir une amélioration de leur classification d'assurance responsabilité automobile. Selon l'Association allemande des assureurs (GDV), les régions comme Hanovre, Lüneburg, Friesland, Goslar et Verden connaîtront une augmentation des classes locales. Les assureurs peuvent mettre en œuvre ces statistiques pour les nouveaux contrats dès maintenant, tandis que les accords existants seront affectés à partir de l'année d'assurance suivante.

Les classes locales fournissent des informations sur les dommages causés par les conducteurs d'un district d'immatriculation spécifique. En général, une classe régionale plus élevée se traduit par une prime d'assurance plus élevée. Des facteurs tels que le véhicule, l'âge du conducteur et le nombre d'années sans accident influencent la prime.

Hanovre présente la fréquence d'accidents la plus élevée.

Bonne nouvelle pour environ 400 000 conducteurs à Oldenburg, Gifhorn, Vechta, district de Bentheim et Nienburg/Weser : ils bénéficieront de classes régionales plus basses, selon le GDV. Lüchow-Dannenberg a enregistré le meilleur historique des sinistres, tandis que Hanovre a connu les plus gros problèmes.

Environ 4,3 millions de conducteurs en Basse-Saxe verront des changements mineurs dans leur classification. Environ la moitié conservera ses classes régionales basses 1 à 3 pour l'assurance responsabilité automobile. Peu de modifications sont attendues pour l'assurance tous risques : environ 660 000 personnes passeront à une classe plus élevée, et environ 250 000 à une classe plus basse.

Aucune modification n'aura lieu à Brême. Au cours de l'année d'assurance, Brême maintiendra ses bons historiques de sinistres et ses classes régionales basses (classe 7). À l'inverse, Hambourg, Berlin et Munich dominent les classes les plus élevées 11 et 12, ainsi que les classes d'assurance tous risques considérablement plus élevées. En général, les grandes villes ont tendance à avoir des classes régionales plus élevées en raison de la densité de trafic plus élevée, ce qui entraîne plus d'accidents.

Le GDV, en tant qu'Association allemande des assureurs, a joué un rôle dans l'analyse des risques d'accidents et la suggestion de changements de classes d'assurance responsabilité automobile pour diverses régions de Basse-Saxe. Après avoir vu une amélioration de l'historique des sinistres, les conducteurs de Lüchow-Dannenberg pourraient voir leur classe GDV diminuer davantage.

