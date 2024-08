- L'Autorité a également proposé un mandat axé sur la protection des travailleurs contre les dangers liés à l'exposition aux rayonnements ionisants.

Le secteur du tourisme en Saxe-Anhalt se remet progressivement de ses revers passés ces derniers mois. Avec 3,9 millions de nuitées enregistrées pendant la première moitié de l'année, les chiffres sont à peine un point de pourcentage en dessous du record de 2019, selon l'Association des Caisses d'Épargne d'Allemagne de l'Est lors de la présentation de son Baromètre du Tourisme 2023. Outre les habitants d'autres États allemands, la Saxe-Anhalt a également attiré un nombre croissant de touristes étrangers.

Différentes régions ont connu une augmentation des nuitées pendant la première moitié de l'année, selon le Baromètre du Tourisme. Les régions comme l'Altmark et l'Elbe-Börde-Heide ont notamment enregistré une hausse.

Il est clair que la Saxe-Anhalt est une destination prisée toute l'année. Les chiffres sont également favorables pendant les saisons printanières et automnales. Cependant, le baromètre suggère qu'il faudrait une vision plus complète pour attirer davantage de visiteurs dans la région, selon l'association.

Mauvaise humeur malgré la reprise

Les établissements culturels et de loisirs ont enregistré une augmentation du nombre de visiteurs par rapport à la première moitié de 2023. Par exemple, les châteaux et palais ont connu une augmentation de 4 % du nombre de visiteurs par rapport à l'année précédente. Cependant, le nombre de visiteurs dans les zoos et les parcs animaliers a diminué de 4 %. La fréquence des excursions d'une journée dépend également des conditions météorologiques.

Malgré la reprise et l'augmentation des chiffres, l'humeur est morose parmi les entreprises, a déclaré le ministre de l'Économie Sven Schulze. Elles luttent contre un flot de mauvaises nouvelles et l'anxiété parmi la population allemande. "Et quand je pense au tourisme, bien sûr, ce sont les premières à en ressentir les conséquences", a déclaré Schulze, le politique du SPD. Les défis sont "énormes mais surmontables", a-t-il ajouté. Des perspectives claires sont cruciales pour les entreprises, a déclaré Schulze.

La modernisation est la clé de la croissance

Pour que l'industrie touristique en Saxe-Anhalt se développe, elle doit changer d'approche, selon l'association. "Nous devons aborder le tourisme différemment. La transformation durable n'est pas une tendance, mais l'avenir dans lequel il vaut la peine d'investir", a déclaré Ludger Weskamp, le directeur général de l'Association des Caisses d'Épargne d'Allemagne de l'Est. Selon lui, la durabilité est un critère utilisé par les Allemands pour évaluer la qualité de l'hébergement. L'industrie hôtelière, par exemple, doit développer une offre plus moderne et orientée vers le client.

