Des temps politiques difficiles à venir pour la Thuringe : Après les élections régionales, il n'y a pas de majorités politiques viables en vue. Pour la première fois, l'AfD est devenue la force dominante dans un land – en Thuringe, de manière surprenante, avec à sa tête le leader d'extrême droite Björn Höcke. À 52 ans, Höcke rêve de diriger et est ouvert aux négociations avec d'autres partis, mais ces discussions sont probablement vouées à l'échec, car personne ne veut former une coalition avec l'AfD. La seule option possible pourrait être une alliance entre la CDU, le BSW et la gauche, mais le président de la CDU de Thuringie, Mario Voigt, refuse toute coalition avec l'AfD ou la gauche en raison de la résolution d'incompatibilité du parti.

Le politologue Oliver Lembcke a suggéré à l'agence allemande de presse que la CDU devrait envisager de se rapprocher du parti de gauche compte tenu de la situation difficile. Cependant, ce geste raviverait le débat sur le feuillage à droite, avec l'AfD. "Si vous commencez à considérer un feuillage, vous devrez également discuter de l'autre", a déclaré l'expert de l'université de Bochum.

Impasse en Thuringe :

L'AfD a obtenu 32,8 % des voix selon les résultats provisoires, devançant la CDU (23,6 %). La nouvelle alliance dirigée par Sahra Wagenknecht (BSW) est arrivée troisième avec 15,8 %, tandis que la gauche, dirigée par le ministre-président Bodo Ramelow, est tombée à la quatrième place avec 13,1 %. Le SPD a réussi à entrer au parlement régional avec 6,1 %, mais les Verts n'ont pas réussi, atteignant seulement 3,2 %. Le FDP, dirigé par Thomas Kemmerich, n'a pas non plus atteint le seuil avec 1,1 % de soutien des électeurs. Le taux de participation a été remarquablement élevé, à 73,6 %.

Initialement, les espoirs étaient élevés pour une coalition entre la CDU, le BSW et le SPD ; cependant, une impasse s'est produite au parlement régional : 44 sièges pour la coalition potentielle à trois partis d'un côté et 44 sièges pour l'opposition potentielle de l'AfD et de la gauche de l'autre.

Lembcke a observé que Voigt avait parié sur une coalition dirigée par la CDU avec le nouveau BSW, qui a finalement échoué. Il a également souligné que Ramelow avait plaidé depuis longtemps pour que la CDU s'ouvre à la gauche.

Ramelow offre son aide :

Ramelow a proposé son aide pour la formation du gouvernement le soir des élections, si d'autres partis le demandaient. Il a confirmé : "Je ferai tout pour assurer un gouvernement de majorité". Il n'a pas précisé si cela pourrait également inclure la tolérance d'une coalition potentielle de la CDU, du BSW et du SPD. "Je n'ai pas besoin de spéculer", a-t-il déclaré à l'agence de presse dpa.

Le ministre d'État de Thuringe, Benjamin-Immanuel Hoff (gauche), a été plus franc que Ramelow, exhortant la CDU à abandonner son refus de collaborer avec la gauche, comme il l'a déclaré à RND. Le chef de la gauche de Thuringe, Christian Schaft, n'a pas exclu le principe d'un modèle de tolérance, à condition que la CDU reconsidère sa résolution de conférence de parti interdisant toute coopération avec la gauche.

Lembcke a suggéré : "Les alternatives à la coalition avec la gauche, qui est essentiellement interdite pour la CDU, conduiraient à l'ingouvernabilité dans le land ou à un gouvernement minoritaire toléré par la gauche. Si Voigt optait pour un gouvernement minoritaire, selon Lembcke, il renforcerait sa dépendance vis-à-vis de la gauche et se rendrait vulnérable au chantage dans les processus de prise de décision".

Lembcke, qui a travaillé pendant des années à l'université Friedrich-Schiller de Jena, considère les élections régionales en Saxe et en Thuringe comme un tournant dans la structure des partis en Allemagne. "Ce scrutin était un vote de colère contre un paysage partisan dominé par l'Ouest et contre la coalition du feu tricolore", a-t-il déclaré.

