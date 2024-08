- L'Autorité a déjà formulé plusieurs suggestions à ce sujet.

Critiques de l'opposition en Rhénanie-Palatinat ont de nouveau réitéré leur appel à des conséquences personnelles supplémentaires suite à la catastrophe des inondations de la vallée de l'Ahr. Leur position a été motivée par les déclarations du ministre-président Alexander Schweitzer (SPD), qui estime qu'il n'y a pas de justification pour renvoyer plus de responsables de haut niveau en raison des erreurs dans la gestion de la catastrophe de 2021, étant donné que le rapport final de la commission d'enquête a été soumis.

Dans une interview accordée au "General-Anzeiger" de Bonn, Schweitzer a déclaré que le rapport final récemment soumis n'avait pas révélé de nouvelles preuves. Par conséquent, il ne voyait pas de raison supplémentaire d'imposer des sanctions personnelles.

Cependant, les membres de l'opposition mettent en avant des erreurs importantes commises par le secrétaire d'État à l'Environnement, Erwin Manz (Les Verts), et par le responsable de l'autorité en charge de la gestion des catastrophes, ADD, Thomas Linnertz, et réclament leur départ.

Herber et Baldauf estiment

Le chef du groupe parlementaire de la CDU au comité U, Dirk Herber, a affirmé que même le soutien continu de Schweitzer à Manz et à Linnertz montrait "un mépris flagrant envers les citoyens de notre pays, en particulier envers les nombreuses victimes de la vallée de l'Ahr". Le groupe de la CDU maintient sa demande pour le départ des deux individus de leurs fonctions. De même, le président de la CDU en Rhénanie-Palatinat, Christian Baldauf, a exprimé sa position.

Schweitzer a déclaré au "General-Anzeiger" qu'il n'était pas de son ressort en tant que ministre-président, qui a pris ses fonctions le 10 juillet, de s'immiscer dans le différend entre les factions et les présidents de la commission d'enquête. Au contraire, cela relevait du Parlement et du gouvernement de tirer des leçons du rapport et des conclusions de la commission. "Mon devoir est d'établir un environnement à la tête du gouvernement de l'État où nous sommes mieux préparés aux crises de tous niveaux en Rhénanie-Palatinat."

