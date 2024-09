L'Autorité a choisi d'entamer le processus d'adoption d'un nouveau règlement, axé sur la mise en œuvre des garanties environnementales lors de la construction de nouveaux bâtiments.

Les autorités de Düsseldorf et de Dortmund, notamment le Bureau d'enquête criminelle de l'État et le Parquet, ont accusé des personnes du secteur des matériaux de construction d'avoir illégalement déversé de la terre contaminée dans une décharge située dans la mine à ciel ouvert de Garzweiler. Six individus sont suspectés d'être impliqués, ayant prétendument transporté "des tonnes" de sol pollué par des substances nocives. Les allégations ont été rendues publiques mardi, à la suite de l'exécution de 27 mandats de perquisition.

Les enquêteurs affirment que les présumés coupables ont fabriqué de nombreux documents de déchets spécialisés de sociétés de gestion de déchets pour réduire les coûts liés au stockage des sols dangereux. En outre, ils sont accusés d'avoir trompé leurs clients en falsifiant des documents et en les facturant pour une élimination adéquate, alors qu'en réalité, aucune n'a été effectuée.

Principalement visés sont un homme d'affaires de 56 ans et son fils de 24 ans, ainsi que quatre suspects supplémentaires. Les perquisitions ont été menées dans des villes comme Grevenbroich, Jüchen et Krefeld, avec la participation de plus de 150 officiers. Les individus impliqués sont suspectés de contamination des sols, de faux documents et de fraude commerciale.

La terre en question est originaire de projets de construction importants. Les principaux suspects sont censés avoir employé plusieurs sous-traitants pour transporter le matériau. L'enquête a été initiée par une plainte criminelle déposée par le gouvernement régional de Düsseldorf, avant d'être transmise au Bureau d'enquête criminelle de l'État et à un département d'infractions environnementales correspondant au Parquet de Dortmund. L'enquête se poursuit.

La mine à ciel ouvert de Garzweiler est une zone d'extraction située dans le district de la houille brune de Rhénanie, au nord-ouest de Cologne. Des extractions de houille brune s'y déroulent depuis des décennies, certaines parties de la zone servant également de décharge.

