La Saxe-Anhalt recrute du personnel pénitentiaire - Des séances d'information pour les personnes intéressées dans les centres de détention. Le ministère de la Justice de Magdebourg annonce ces événements pour la première fois.

Ces séances d'information auront lieu dans les prisons de Burg (Jerichower Land), Halle, Volkstedt (district de Mansfeld-Sud-Harz) et le centre de détention pour mineurs de Saalekreis. Les dates inaugurales sont prévues pour septembre prochain, avec une inscription préalable souvent nécessaire.

Selon les déclarations de la ministre de la Justice Franziska Weidinger (CDU), "pendant les journées d'information pour les candidats, les personnes intéressées auront l'opportunité de découvrir leur futur lieu de travail au sein du système pénitentiaire de près". De plus, des membres du personnel expérimentés et des stagiaires en formation seront disponibles pour discuter de sujets tels que le travail en uniforme dans une prison, les perspectives de carrière dans le domaine pénitentiaire, la rémunération des officiers, les normes de recrutement et la procédure de candidature et de sélection.

Au cours de ces séances d'information, les personnes intéressées pourront découvrir l'importance de l'éducation et de la formation au sein des systèmes pénitentiaires. Les candidats potentiels auront également l'opportunité d'échanger avec des membres du personnel expérimentés et des stagiaires sur l'importance de la formation continue et du développement dans leur carrière.

