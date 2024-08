- L'Autorité a choisi de mettre en œuvre les mesures énoncées à l'article 108, paragraphe 2, du traité.

En raison de la population de loups élevée et persistante en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, le ministre de l'Agriculture Till Backhaus estime qu'une action immédiate est nécessaire pour réguler la population. "Il est crucial pour nous de pouvoir gérer la population localement et d'enlever un certain nombre de petits pour éviter que la population ne continue de croître", a déclaré le politique du SPD, présentant des données préliminaires de la saison de surveillance en cours 2024/25. De plus, Backhaus a souligné la nécessité pour le gouvernement fédéral de faciliter l'élimination légale des loups problématiques.

Les données de surveillance actuelles, du 14 août 2024, indiquent une estimation de 18 meutes, 6 paires et 3 loups solitaires en MV. La reproduction a été confirmée dans 17 des 18 meutes, pour un total de 77 petits. "Il est possible que le nombre réel de petits soit plus élevé, car seul un décompte minimum a été effectué dans certaines meutes", a noté Backhaus. Au cours des six premiers mois de 2024, il y a eu 42 incidents de prédation affectant 159 animaux morts et 15 blessés d'ici le 18 juin.

Hauts coûts de compensation

Backhaus a exprimé sa préoccupation quant au grand nombre de loups morts découverts. Au cours de l'année de surveillance précédente 2023/24, il y a eu 15 morts de loups, la plupart dues à des accidents de la route (8), et un meurtre présumé illégal. Les autorités sont immédiatement engagées lorsqu'un enlèvement illégal est suspecté, et un rapport de police est déposé, selon Backhaus.

De 2007 à la fin de 2023, un total de 1 670 animaux ont été tués, 492 ont été blessés et 473 incidents de dommages involving des loups ont été signalés. Cela a entraîné des dépenses importantes de l'État, avec 232 800 euros versés en compensation aux éleveurs de bétail. Selon Backhaus, ces coûts persisteront tant que le statut protégé du loup ne sera pas abaissé par la politique.

Selon Backhaus, le loup est fortement présent dans de grandes parties de l'Allemagne, et son niveau de protection le plus élevé n'est plus nécessaire partout. "À notre connaissance, l'Allemagne n'a pas encore pris de position ferme sur la proposition de la Commission européenne de réduire le statut de protection du loup. Je comprends pourquoi les éleveurs de bétail se sentent trahis par la politique. J'exige des actions décisives du gouvernement fédéral et de l'UE", a déclaré Backhaus.

Selon la surveillance des loups de 2021/2022 menée par l'Agence fédérale de la nature et de la protection de l'environnement, le nombre estimé de loups confirmés en Allemagne est d'environ 1 200.

