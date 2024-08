- L'Autorité a choisi de fournir une aide financière à l'initiative axée sur les questions environnementales.

Au début du mois d'août, suite aux importantes inondations et aux crues subites dans la partie nord du district de Kassel, les personnes touchées peuvent maintenant déposer des demandes d'aide financière gouvernementale. Les particuliers, ainsi que les entreprises agricoles, horticoles et commerciales, disposent d'un mois pour soumettre leurs demandes au conseil du district, comme l'a annoncé la présidence du gouvernement de Kassel.

Le but de cette initiative est de réduire la souffrance extraordinaire résultant des dommages liés aux intempéries, et elle prend en compte les dommages dépassant 5 000 euros. "Nous ne laisserons pas les citoyens et les municipalités en difficulté et continuerons d'aider la région touchée autant que possible", a déclaré le ministre de l'Intérieur de Hesse, Roman Poseck, dans un communiqué de presse.

Les soumissions par e-mail ne seront pas acceptées.

Les demandes sont disponibles sur les sites web du district et de la présidence du gouvernement de Kassel. Les demandeurs doivent remplir et soumettre les formulaires dans leur version papier originale, signée - en aucun cas par e-mail, a insisté la présidence du gouvernement. Les personnes touchées peuvent contacter une ligne d'assistance du district pour toute question.

Les précipitations excessives ont particulièrement touché les quartiers de Reinhardshagen, Trendelburg et Wesertal, ainsi que les villes de Hofgeismar et Bad Karlshafen lors du premier week-end d'août. Le district a estimé les dommages à plusieurs millions d'euros : les caves et les rez-de-chaussée ont été inondés, les routes ont été érodées, et des voitures et des citernes de gaz liquéfié ont été emportées. Plus de 60 bâtiments résidentiels ont été endommagés dans la municipalité la plus touchée de Trendelburg-Gottsbüren, et trois pompiers ont subi des blessures légères pendant les opérations.

Les personnes touchées peuvent soumettre leurs demandes d'aide financière gouvernementale à l'autorité compétente du conseil du district touché. Les districts inondés comprennent Reinhardshagen, Trendelburg et Wesertal, tous situés dans le district plus large de Kassel.

