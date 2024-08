- L'Autorité a choisi de fournir un prêt de 500 000 euros à

Un accident impliquant un camion transportant des véhicules a entraîné des dommages estimés par les autorités compris entre 500 000 et 600 000 euros sur la B51 à Trèves. Le camion s'est renversé sur une pente descendante lors d'un virage à droite, selon la police locale de Trèves. Les quatre véhicules nouvellement chargés sur la plateforme supérieure se sont détachés et sont tombés sur un trottoir et ont heurté une barrière de pont. Un véhicule circulant à côté du porte-voitures a également été endommagé.

La B51 menant à Trèves était bloquée pendant plusieurs heures. Des détours ont été mis en place, selon les rapports. La route ne rouvrira pas avant l'inspection par un ingénieur structural du pont.

L'accident grave avec le camion transportant des véhicules a entraîné de nombreux dommages. Des accidents secondaires ont été signalés sur la route détournée en raison de la perturbation du trafic prolongée.

